إيران تستعرض أسلحتها محلية الصنع خلال مناوراتها في بحر العرب

تتواصل مناورات الجيش الإيراني في يومها الثاني، وقد أجرت القوات الجوية تدريبات باستخدام طائرتي “سيمرغ” و”كمان” المسيرتين لتدمير أهداف معادية افتراضية.

وذكرت وكالة أنباء تسنيم أن طائرة “سيمرغ” المحلية الصنع حلقت لمسافة ألف كيلومتر فوق البحر، واستهدفت مواقع معادية افتراضية بقنابل موجهة، كما استخدمت طائرة “كمان” المسيرة خلال هذه التمارين.

وأعلن المتحدث باسم المناورات الأدميرال شهرام إيراني أن الوحدات التابعة للقوات البحرية الإيرانية استهدفت بنجاح أهدافا معادية افتراضية في المياه بصواريخ تبيان “أرض-أرض”، و”نصر-كروز”، و”قادر أرض-بحر”، كما تم استخدام غواصة “فاتح” المحلية الصنع خلال هذه المناورات لتنفيذ عمليات استطلاع.

وكان الجيش الإيراني أطلق أمس الخميس مناورات عسكرية شاملة بمشاركة القوات البرية والبحرية والجوية في بحر العرب لمدة 3 أيام.

وحسب التلفزيون الرسمي الإيراني، فإن المناورات تحمل اسم “ذو الفقار 99″، وتجري في مساحة واسعة تبلغ مليون متر مربع وتشمل مضيق هرمز وساحل مكران وبحر العرب وشمالي المحيط الهندي.

وتتضمن المناورات اختبار جملة من راجمات الصواريخ، والصواريخ، والطائرات المسيرة.

المصدر : الجزيرة + وكالات