بومبيو يشيد بجهود قطر في دعم المفاوضات الأفغانية ويدعو لإنهاء الأزمة الخليجية

أثنى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو على جهود دولة قطر في دعم المفاوضات الأفغانية، ومواصلتها مساعدة الأفغان على تحقيق السلام ودعم الاستقرار في المنطقة، مؤكدا فخره بزيارته للدوحة ليكون شاهدا على ما وصفها بـ”لحظة تاريخية للشعب الأفغاني”.

وفي كلمة له خلال افتتاح الحوار الإستراتيجي الثالث بين الولايات المتحدة وقطر، قال بومبيو إن الدوحة تلعب دورا مهما لخفض التوتر في سوريا ولبنان وغزة للحفاظ على الاستقرار هناك.

وأضاف الوزير الأميركي “كلنا يسعى للسلام والازدهار في أفغانستان، وهذه من الطرق التي تسعى فيها قطر إلى تعزيز الاستقرار بالمنطقة”.

وعلى صعيد الأوضاع في منطقة الخليج، دعا بومبيو جميع الأطراف إلى إنهاء الأزمة، وقال “إن الوقت قد حان لإيجاد حل للخلاف الخليجي”.

من جانبه، قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري إن شراكة الدوحة متواصلة مع واشنطن منذ احتضان قطر الجولة الأولى للحوار الإستراتيجي المشترك بينهما في يناير/كانون الثاني 2018.

وأضاف الشيخ محمد بن عبد الرحمن على هامش انطلاق الحوار الإستراتيجي الأميركي القطري أن الدوحة صارت أقوى من ذي قبل في وجه الحصار، بعد أن طورت علاقاتها مع الأسرة الدولية إلى مستوى غير مسبوق.

وشكر نائب رئيس الوزراء واشنطن على دعمها الوساطة الكويتية لإنهاء الحصار على أساس احترام سيادة واستقلال دولة قطر.

الجزيرة