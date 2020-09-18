أوروبا تتصدي لـ«كورونا» بمزيد من القيود

تستعد أجزاء كبيرة من أوروبا، اليوم (الجمعة)، لفرض قيود جديدة واسعة النطاق للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، بعدما تجاوز عدد الإصابات حول العالم 30 مليوناً بينما حذّرت منظمة الصحة العالمية من انتقال العدوى بمعدلات «مقلقة» في القارة.

وبحسب «وكالة الصحافة الفرنسية»، ستحدّ بريطانيا التجمعات، بينما يتوقع أن تفرض فرنسا قيوداً جديدة في المدن الرئيسية، بينما تواجه حكومات في أنحاء القارة ارتفاعاً جديداً في عدد الإصابات بالوباء.

وتوفي أكثر من 943 ألف شخص حول العالم، 200 ألف منهم في أوروبا، جرّاء «كوفيد – 19» منذ ظهر الوباء للمرة الأولى في الصين أواخر العام الماضي.

وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا هانس كلوغه، إن الارتفاع في أعداد الإصابات التي سجّلت هذا الشهر يجب «أن تكون بمثابة جرس إنذار لنا جميعاً»، بعدما أعلنت القارة 54 ألف إصابة جديدة في يوم واحد الأسبوع الماضي، في عدد قياسي جديد.

وأضاف في مؤتمر صحافي عقد عبر الإنترنت في كوبنهاغن «على الرغم من أن هذه الأرقام تعكس إجراء فحوص على نطاق أوسع، فإنها تكشف كذلك عن معدلات مقلقة لانتقال العدوى في أنحاء المنطقة».

ودعت العاصمة الإسبانية مدريد حيث يتفشى الفيروس، إلى تحرّك «حاسم» من قبل الحكومة المركزية، التي يتوقع أن تكشف عن سلسلة تدابير جديدة الجمعة.

وحذّر المسؤولون في مدريد من أن نظام الرعاية الصحية في المنطقة يتعرّض لضغط متزايد إذ بات مرضى «كوفيد – 19» يحتلون سريراً من كل خمسة في المستشفيات جرّاء الموجة الثانية من الوباء.

في الأثناء، يزداد القلق حيال احتمال إعادة فرض إغلاق في المدينة، بعدما أشار مسؤول صحي إقليمي رفيع المستوى الأربعاء إلى إمكانية القيام بذلك في أكثر المناطق تضرراً.

وأما في بريطانيا، فمن المقرر أن يبدأ تطبيق تدابير إغلاق جديدة اعتباراً من الجمعة، بينما حذّر رئيس الوزراء بوريس جونسون من موجة إصابات ثانية.

ولن يُسمح لنحو مليوني شخص في شمال إنجلترا، بما في ذلك نيوكاسل وساندرلاند بلقاء أشخاص غير أولئك الذين يعيشون معهم، كذلك، سيحظر التنقل بين الطاولات في الحانات في حين سيكون على الأماكن الترفيهية إغلاق أبوابها بحلول الساعة العاشرة مساءً.

وفرضت الحكومة قواعد جديدة في أنحاء إنجلترا الاثنين تحد التجمّعات بستة أشخاص أو أقل، في حين بلغ عدد الإصابات اليومية مستويات غير مسبوقة منذ مطلع مايو (أيار).

كذلك، تستعد السلطات الفرنسية لتشديد القيود في مدن عدة لاحتواء ارتفاع أعداد الإصابات مع تسجيل نحو 10 آلاف حالة جديدة يومياً خلال الأسبوع الماضي.

وأعلن وزير الصحة أوليفيه فيران، أنه سيتم فرض قواعد جديدة في مدينتي ليون ونيس بحلول غد (السبت)، بعدما فرضت السلطات قيوداً جديدة على التجمعات هذا الأسبوع في بوردو ومرسيليا.

أما إسرائيل، فستفرض إغلاقاً ثانياً على مستوى البلاد، يبدأ بعد ظهر الجمعة،

وأثارت الخطوة احتجاجات في تل أبيب في وقت متأخر أمس (الخميس) عندما خرج المئات إلى الشوارع للتعبير عن رفضهم للقيود، التي تدخل حيّز التنفيذ قبل ساعات على رأس السنة اليهودية وستمتد لثلاثة أسابيع لتشمل مناسبات أخرى بينها عيد الغفران، وبموجب القيود الجديدة، سيتعيّن على السكان البقاء ضمن مسافة 500 متر عن منازلهم.

وفي ظل ارتفاع منسوب الغضب بشأن طريقة استجابة السلطات حول العالم للفيروس، تواجه بعض الحكومات إجراءات قانونية اتّخذها مواطنوها الذين اتهموها بالفشل.

وتخطط رابطة فرنسية لضحايا «كوفيد – 19» لتقديم شكوى قضائية في حق رئيس الوزراء جان كاستيكس، وفق ما أفاد المحامي الذي يمثل المجموعة.

كذلك، رفعت دعاوى في الصين من قبل أقارب بعض ضحايا الوباء لكن الكثير منها رُفض بينما يواجه العشرات ضغوطاً من السلطات لمنعهم من القيام بأي إجراءات قانونية، وفق الأشخاص المعنيين.

وتتهم عائلات الضحايا الحكومات المحلية في ووهان وهوباي، حيث ظهر الفيروس للمرة الأولى، بإخفاء المعلومات المرتبطة بتفشيه في البداية والفشل في إبلاغ السكان والتخبط في الاستجابة وترك الوباء ينتشر.

وقالت المتقاعدة جونغ هانينغ، التي توفي ابنها بالفيروس «يقولون إن الوباء كان كارثة طبيعية، لكن هذه النتائج الخطيرة كانت من صنع البشر ويجب تحميل أحد ما المسؤولية»، وأضافت «تدمّرت عائلتي، لن أشعر بالسعادة أبداً بعد الآن».

الشرق الاوسط