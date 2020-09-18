لافروف: روسيا مستعدة للتوسط لحل الأزمة الخليجية

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الجمعة أن بلاده مستعدة للتوسط لحل الأزمة الخليجية، في حال تلقي طلب بهذا الشأن ووجود اهتمام ومصلحة من جميع الأطراف المعنية، حسب تعبيره.

وأضاف لوكالة سبوتنيك الروسية نحن على استعداد لتقديم خدماتنا كوسطاء في أي قضية نزاع في حال طلبت جميع الأطراف منا هذا، لكنا لم نتلق حتى الآن طلبا بهذا الشأن.

والأسبوع الماضي توقع ديفيد شينكر مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، إحراز تقدم خلال أسابيع في مجريات الأزمة الخليجية، التي اندلعت في أوائل يونيو/حزيران 2017.

وقال شينكر -أثناء مشاركته في ندوة عبر الإنترنت نظمها معهد “بروكينغز” الأميركي- إن “الإدارة الأميركية تعمل مع شركائها في المنطقة على حل الأزمة الخليجية.

وأضاف لم يحدث تغيير جذري لإنهاء الأزمة، لكننا لاحظنا بعض المرونة في محادثاتنا معهم، لذلك نحن نأمل أن نقرب بين الأطراف.

وبينما لفت أن طرفي الأزمة الخليجية “متمسكان” بموقفهما وهناك خلافات أيديولوجية بينهما تعود لأمد طويل، لكنه في المقابل نوه إلى اعترافهما بأن استمرار الأزمة يصرف الانتباه عن إيران.

وفي 5 يونيو/حزيران 2017، فرضت السعودية والإمارات والبحرين ومصر “إجراءات عقابية” على قطر، على خلفية قطع العلاقات معها، بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، في أسوأ أزمة منذ تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج عام 1981.

وتبذل الكويت جهودا للوساطة بين طرفي الأزمة، لكنها لم تتمكن حتى الآن من تحقيق اختراق يعيد الأوضاع لما كانت عليه بين دول مجلس التعاون الخليجي الست، وهي: قطر والسعودية والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان.

المصدر : الجزيرة + وكالات