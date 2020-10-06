الرئيس لا يزال في منصبه.. البيت الأبيض يحذر خصوم أميركا

حذر البيت الأبيض من سماهم خصوم الولايات المتحدة الأميركية من استغلال إصابة الرئيس دونالد ترامب بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ونقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية عن مستشار الأمن القومي روبرت أوبراين تحذيره خصوم واشنطن من استغلال دخول ترامب للمستشفى، وقوله إن الرئيس لا يزال في منصبه.

وأضاف أوبراين أن أي محاولة من قبل الخصوم للاستفادة من دخول ترامب المستشفى ستكون “خطأ فادحا”.

وصرح المسؤول الأميركي يوم الأحد لقناة “سي بي إس” (CBS) “أعتقد أن خصومنا يعرفون أن حكومة الولايات المتحدة ثابتة، وأننا نحمي الشعب الأميركي”، وفق تعبيره.

ونقلت “وول ستريت جورنال” عن مسؤولين أميركيين قولهم إنه لم تسجل تهديدات جدية من خصوم الولايات المتحدة بعد إصابة ترامب بكورونا ونقله إلى مستشفى “والتر ريد” العسكري في ولاية ميريلاند المجاورة لواشنطن.

وغادر ترامب يوم الاثنين المستشفى عائدا نحو البيت الأبيض، وذلك رغم أن أطباءه أكدوا أنه لم يتعاف بعد من المرض.

العرب