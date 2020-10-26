هل سرقت العملات الرقمية الأضواء من الذهب؟

على الرغم من الخسائر التي تطارد جميع الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية خلال العام الحالي بسبب كورونا وما خلفه من خسائر قاسية، إلا أن العملات الرقمية تمكنت من تحقيق مكاسب صاروخية معوضة الخسائر التي طالتها خلال العام الماضي.

وتلقت العملات الرقمية الدعم بعد أن أعلنت شركة المدفوعات “باي بال” أنها سوف تسمح للعملاء باستخدام العملات المشفرة وشرائها، والاحتفاظ بها وبيعها على شبكتها. كما استفادت العملات الرقمية من الخسائر التي طالت أسواق الأسهم، وتسببت في هروب عدد كبير من المستثمرين بحثاً عن الأصول الآمنة غير التقليدية مثل الذهب والمعادن النفيسة.

ومنذ بداية العام الحالي وحتى تعاملات اليوم، حصدت العملات الرقمية مكاسب قياسية بلغت نحو 208.3 مليار دولار، مرتفعة بنسبة 110 في المئة، وذلك بعدما صعدت قيمتها السوقية الإجمالية من مستوى 189.5 مليار دولار في نهاية تعاملات العام الماضي إلى مستوى 397.8 مليار دولار في تعاملات صباح اليوم، 25 أكتوبر (تشرين الأول).

وفي سوق الأصول والملاذات الآمنة وعلى صعيد الذهب الذي يتصدر قائمة الأصول والملاذات الآمنة، ارتفع سعر أوقية الذهب بنسبة 26.8 في المئة منذ بداية العام وحتى الآن، لتربح الأوقية نحو 403 دولارات، وذلك بعدما ارتفع سعرها من مستوى 1500 دولار في تعاملات نهاية العام الماضي إلى نحو 1903 دولارات في تعاملات اليوم.

واستحوذت أكبر خمس عملات رقمية على مكاسب بلغت قيمتها الإجمالية نحو 156.67 مليار دولار، من إجمالي المكاسب التي حققتها العملات الرقمية لتحصد ما نسبته 75.2 في المئة من إجمالي المكاسب التي حصدتها خلال العام الحالي، في وقت استحوذت هذه العملات على نحو 80.2 من إجمالي القيمة السوقية للعملات الرقمية مع تسجيل العملات الخمس لقيمة سوقية بلغت نحو 322.17 مليار دولار، من إجمالي القيمة السوقية للعملات الرقمية البالغة نحو 397.8 مليار دولار.

“بتكوين” تربح 5686 دولاراً

ومن حيث القيمة السوقية وإجمالي المكاسب، جاءت عملة “بتكوين” الأكثر قوة وانتشاراً في سوق العملات الرقمية، إذ ارتفعت حصيلة مكاسبها منذ بداية العام بنسبة 76.6 في المئة، رابحة نحو 5686 دولاراً، وذلك بعدما ارتفعت قيمتها من مستوى 7422 دولاراً في نهاية تعاملات العام الماضي، إلى نحو 13108 دولارات في تعاملات صباح اليوم، مسجلة هذا المستوى للمرة الأولى خلال العام الحالي.

وارتفعت قيمتها السوقية الإجمالية من مستوى 134.5 مليار دولار في نهاية تعاملات العام الماضي إلى نحو 242.8 مليار دولار، رابحة نحو 108.6 مليار دولار بنسبة ارتفاع بلغت حوالى 80.5 في المئة، مستحوذة بهذا الرقم على نحو 52 في المئة من إجمالي المكاسب السوقية المجمعة للعملات الرقمية. كما تستحوذ “بتكوين” على نحو 61 في المئة من إجمالي سوق العملات الرقمية.

“إيثريوم” تقفز 207 في المئة

وفي المركز الثاني من حيث أكبر العملات الرقمية، جاءت عملة “إيثريوم” التي ارتفعت بنسبة 207.4 في المئة، بعدما ارتفع سعرها من مستوى 134 دولاراً في نهاية العام الماضي إلى مستوى 412 دولاراً في تعاملات صباح اليوم رابحة حوالى 278 دولاراً.

وعلى صعيد قيمتها السوقية، فقد ارتفعت بنسبة 219.2 في المئة رابحة نحو 32 مليار دولار، وذلك بعدما ارتفعت من 14.6 مليار دولار في نهاية تعاملات عام 2019، إلى نحو 46.6 مليار دولار في تعاملات صباح اليوم. وتشير هذه الأرقام إلى استحواذ عملة “إيثريوم” على حصة سوقية تقدر نسبتها بنحو 11.7 في المئة من إجمالي القيمة السوقية للعملات الرقمية.

وحلت عملة “إكس ريبل” في المركز الثالث، إذ شهدت أسعارها ارتفاعاً منذ بداية العام وحتى الآن بنسبة 42.6 في المئة رابحة حوالى 0.076 دولار، وذلك بعدما صعد سعرها من مستوى 0.179 دولار في نهاية تعاملات العام الماضي إلى نحو 0.255 دولار في تعاملات صباح اليوم.

وارتفعت قيمتها السوقية الإجمالية بنسبة 35.6 في المئة رابحة حوالى 3 مليارات دولار، وذلك بعدما ارتفعت قيمتها من مستوى 8.5 مليار دولار في نهاية تعاملات العام الماضي إلى حوالى 11.5 مليار دولار في تعاملات صباح اليوم. وتستحوذ عملة “إكس ريبل” على حصة سوقية تقدر نسبتها بنحو 2.3 في المئة من إجمالي القيمة السوقية المجمعة للعملات الرقمية في الوقت الحالي.

أكبر ارتفاع نسبي في القيمة السوقية

أما عملة “تيزر” التي حلت في المركز الرابع من حيث أكبر قيمة سوقية في سوق العملات الرقمية، فقد حققت أكبر نسبة مكاسب خلال العام الحالي، وقفزت قيمتها السوقية بنسبة 295 في المئة رابحة نحو 12.1 مليار دولار وذلك بعدما ارتفعت قيمتها السوقية الإجمالية من مستوى 4.1 مليار دولار في نهاية تعاملات العام الماضي إلى نحو 16.2 مليار دولار في تعاملات صباح اليوم. وتستحوذ عملة “تيزر” على حصة سوقية تقدر نسبتها بنحو 4.07 في المئة من إجمالي القيمة السوقية للعملات الرقمية في الوقت الحالي.

وحلت عملة “بتكوين كاش” في المركز الخامس في قائمة أكبر العملات الرقمية، وشهدت أسعارها ارتفاعاً بنسبة 28.8 في المئة رابحة حوالى 61 دولاراً، وذلك بعدما ارتفع سعرها من 212 دولاراً في نهاية تعاملات العام الماضي إلى حوالى 273 دولاراً في تعاملات صباح اليوم.

وارتفعت قيمتها السوقية الإجمالية بنسبة 33.4 في المئة، بعدما ربحت حوالى 1.27 مليار دولار، مرتفعة من مستوى 3.8 مليار دولار في نهاية تعاملات العام الماضي إلى حوالى 5.07 مليار دولار في تعاملات صباح اليوم. وتستحوذ عملة “بتكوين كاش” على حصة سوقية تقدر بنحو 1.27 في المئة من إجمالي القيمة السوقية للعملات الرقمية في الوقت الحالي.

خالد المنشاوي

اندبندت عربي