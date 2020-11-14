بأول مؤتمر له بعد الانتخابات.. ترامب يمتدح أداء فريقه بمواجهة كورونا ويؤكد: الوقت وحده كفيل بتحديد هوية الإدارة المقبلة

عقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أول مؤتمر صحفي له بعد الانتخابات الأميركية، لم يتطرق خلاله إلى الجدل بشأن الانتخابات واكتفى بالتأكيد أن الوقت وحده كفيل بتحديد هوية الإدارة المقبلة.

وأثنى ترامب خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في البيت الأبيض، على أداء إدارته في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لـ”كوفيد-19″، وعزا تراجع أداء الاقتصاد الأميركي للإغلاق الحكومي، وقال إن الاقتصاد عاد وشهد انتعاشا، وإن الإدارة الحالية لن تسمح بالإغلاق مرة أخرى.

وأضاف ترامب أن إدارته استثمرت في أدوية كورونا، وتم الحد من نسب الوفيات بدرجة كبيرة، وأضاف أنه يأمل أن يحظى لقاح كورونا الذي أنتجته شركة فايزر بالموافقة سريعا. وكشف أن هناك لقاحات أخرى يجري العمل عليها.

وقال الرئيس الأميركي “وفرنا 20 ألف سرير لرعاية المصابين بكورونا ولكن أعداد الإصابات ستنخفض بشكل كبير مع توفر اللقاحات”، مؤكدا أنه “كانت هناك زيادة في الاستثمار في أميركا لتوفير كل وسائل الحماية وأجهزة المساعدة في التنفس”.

وأضاف ترامب “ستنتج ملايين الجرعات من اللقاح في كل الولايات ما عدا ولاية نيويورك التي رفض حاكمها إذ لا ثقة له في اللقاح”.

وأكد أن “هناك لقاحات أخرى سيكشف عنها خلال الأسابيع القادمة وستوزع في فترة قياسية”، مضيفا “إدارتي ستقوم بالتنسيق لتوزيع اللقاح ونأمل أن يحظى بالموافقة بشكل سريع”.

وأوضح أن ما أعلنته شركة “فايزر” بشأن لقاح كورونا “فاق التوقعات وتلقيت تهاني من قادة العالم على هذا الاختراق العلمي”.

من جهته، قال نائبه مايك بنس “سنبدأ قريبا في الاتصال بحكام الولايات لتنسيق خطط توزيع اللقاح الجديد على كافة الأميركيين”، مؤكدا أن إنتاج اللقاح تم في وقت قياسي قبل نهاية العام الحالي بفضل جهود الإدارة الحالية.

وفي المؤتمر الصحفي ذاته، قال منصف السلاوي رئيس الفريق الأميركي المكلف بتطوير لقاح كورونا في إدارة ترامب إنه “إذا تمت الموافقة على آخر مراحل لقاح فايزر فسيبدأ التطعيم في الشهر المقبل”.

وأوضح أنه “تم تقديم تراخيص لتطوير اللقاحات والعلاجات في إطار علمي مستقل ودون أي تدخل حكومي”، مؤكدا أنه “من المحتمل أن نحظى بلقاحين وعلاجين لكورونا قبل نهاية هذا العام”، وأنه “إضافة إلى اللقاحات نعمل على تطوير علاجات مع مؤسسات متخصصة”.

يذكر أن ترامب غادر المؤتمر في حديقة الورود في البيت الأبيض دون الرد على المراسلين الذين كانوا يطرحون أسئلة من بينها “متى ستعترف بخسارتك الانتخابات سيدي؟”.

وأعلنت وسائل إعلام أميركية الجمعة أن منافسه جو بايدن فاز بولاية جورجيا، ليصل عدد الأصوات التي نالها في المجمع الانتخابي حتى الآن إلى 306 مقابل 232 لترامب.

المصدر : الجزيرة