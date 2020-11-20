الصين تتمسك بالانفتاح… ومزيد من التجارة الحرة

تعهد الرئيس الصيني شي جينبينغ الخميس في افتتاح قمة «منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي» (آبيك) أن تكون بلاده رائدة «الانفتاح» الاقتصادي العالمي، محذّرا من مخاطر الحمائية في عالم يعاني من تحديات متعدّدة أبرزها في الوقت الحالي جائحة (كوفيد – 19).

وقال شي في خطاب عبر دائرة الفيديو إنّ «الانفتاح يمكّن أي دولة من المضي قدما، بينما العزلة تعيقها»، مضيفا أنّه «لا يمكن لأي دولة أن تتطوّر بإبقاء أبوابها مغلقة». وأضاف أنّ «الصين ستتعاون بقوة مع جميع البلدان والمناطق والشركات التي ترغب في القيام بذلك. وسنواصل رفع راية الانفتاح والتعاون عاليا».

وأدلى الرئيس الصيني بخطابه متسلّحا بإبرام بلاده الأسبوع الماضي معاهدة مع 14 دولة أخرى في منطقة آسيا والمحيط الهادي، في أكبر اتفاقية للتجارة الحرّة في العالم. ويُنظر إلى هذه الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة التي تستثني الولايات المتحدة والهند، على أنها انتصار كبير لبكين.

وشّد رئيس ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم بعد الولايات المتحدة على أنّ منطقة آسيا والمحيط الهادي هي «الرائد الذي يقود النمو العالمي» في عالم يعاني من «تحديات متعدّدة».

وتُعقد قمة منتدى آسيا والمحيط الهادي الاقتصادي (آبيك) عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة هذا العام بسبب فيروس «كورونا» المستجدّ. ويضمّ هذا المنتدى 21 دولة مطلّة على المحيط الهادي، بينها أكبر اقتصادين في العالم هما الولايات المتحدة والصين، ويمثّل نحو 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وأصبحت الصين المحرّك الرئيسي لهذه المنظمة في السنوات الأخيرة بعد أن بدأت واشنطن الانسحاب من المنظمات المتعدّدة الأطراف في عهد دونالد ترمب وانتهاجه سياسة «أميركا أولا».

ولم يتّضح في الحال ما إذا كان ترمب الذي لم يستفق بعد من صدمة خسارته الانتخابات أمام جو بايدن وإصراره على عدم الاعتراف بهذه الهزيمة، سيشارك في هذه القمة الافتراضية التي تستضيفها ماليزيا، أو سينتدب مسؤولا كبيرا لتمثيله فيها.

كما أشار شي إلى أن الصين ستواصل خفض رسومها الجمركية، وستوسع واردات المنتجات والسلع المتطورة، وتعهد في الوقت نفسه بدفع الإصلاحات ودعم نموذج نمو قائم على الابتكار. وأضاف «سنواصل خفض الرسوم الجمركية والتكاليف المؤسسية… وسنوسع واردات المنتجات والخدمات المتطورة من جميع الدول».

وذكر شي أن الصين ستواصل النمو بجودة أعلى عبر نموذج تنميتها الذي يستند إلى الابتكار التكنولوجي. وأشار إلى أن الصين ستبرم اتفاقات تجارة حرة مع المزيد من البلدان وستروج لمبادرة الحزام والطريق على نحو يتسم بجودة عالية.

وبدورها، قالت وزارة التجارة الصينية الخميس إن الصين منفتحة بشأن فكرة الانضمام إلى اتفاق الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الأطلسي.

الشرق الاوسط