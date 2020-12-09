بايدن يؤكد تسمية الجنرال لويد أوستن وزيرا للدفاع

أكد الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، الثلاثاء، اختياره للجنرال المتقاعد، لويد أوستن، لتولي وزارة الدفاع، ليصبح في حال تثبيته في مجلس الشيوخ أول شخص أميركي من أصل أفريقي يقود البنتاغون.

وكتب بايدن في بيان أن أوستن البالغ من العمر 67 عاما “مؤهل بشكل فريد لمواجهة التحديات والأزمات التي نواجهها في الوقت الحالي”.

ولعب القائد العسكري دورا مهما في قيادة مهمات دقيقة العراق وأفغانستان، ووصفته مصادر عسكرية رفيعة من العراق تحدثت لموقع “الحرة” بأنه “جنرال ذكي وهادئ وقوي الشخصية وعلى اطلاع كبير بما يجري في الشرق الأوسط”.

وقالت المصادر العراقية، التي أكدت أنها اجتمعت مع أوستن عدة مرات إنه “رجل عسكري أكثر مما هو سياسي، ويتمتع بمهنية عالية”.

وقاد أوستن القوات الأميركية التي دخلت بغداد عام 2003، ثم انتقل إلى أفغانستان حتى العام 2005، وفي 2008 تولى قيادة فيلق متعدد الجنسيات في العراق، وشارك في عمليات عدة هناك.

وخلال عهد الرئيس، باراك أوباما، أصبح القائد العام للقوات الأميركية في العراق عام 2010، ثم ترشح لموقع نائب رئيس أركان الجيش الأميركي، ليتولى المنصب في يناير عام 2012، وفي عام 2013 أصبح أوستن قائدا للقيادة المركزية الأميركية، سينتكوم.

الحرة