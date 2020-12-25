الاتحاد الأوروبي يسلم بايدن قيادة المواجهة مع تركيا

يبدو جليا أن الاتحاد الأوروبي يعول على الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس المنتخب جو بايدن للتعامل مع تركيا، بعد أن دخلت علاقتها مع الغرب مرحلة شديدة التعقيد توجها تزامن بفرض العقوبات من على جانبي الأطلسي.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في 11 ديسمبر أنه سيوسع قائمته للمسؤولين والكيانات التركية الخاضعين للعقوبات بسبب أنشطة التنقيب التي تجريها تركيا شرق المتوسط.

وبدأ الأسبوع التالي بإعلان عقوبات ثانٍ عبر المحيط الأطلسي. ففي 14 ديسمبر، أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على رئيس الصناعات الدفاعية إسماعيل دمير والعديد من المديرين التنفيذيين الآخرين كرد علىلشراء تركيا نظام الدفاع الصاروخي S-400 من روسيا.

ويقول الدكتور زينوناس تزياراس، الباحث في مكتب مركز “بريو” في نيقوسيا ،إنه حتى بعد إعلانين للعقوبات في غضون أسبوع واحد فإنه لا يزال من غير الواضح مدى إسهامهما في إيجاد أي حلول، وإن هذه التغييرات تغير الوضع إلى حد ما ولكن ليس بالدرجة التي توقعها العديد من المراقبين.

وقال تزياراس لموقع (أحوال تركية) في مقابلة عبر بث صوتي: “من ناحية لدينا اتحاد أوروبي ضعيف بشكل واضح وغير راغب في تبني موقف أكثر صرامة ضد تركيا، ويرجع ذلك أساسًا إلى العديد من المصالح على المحك”، وأوضح أن هذا يتعلق بمستويات مختلفة من الاعتماد على تركيا بين مختلف أعضاء الاتحاد الأوروبي والتي تؤدي إلى الانقسام.

وبالمقارنة، فإن الولايات المتحدة لا تعوقها نفس العوامل التي تتحدى الاتحاد الأوروبي ولديها مساحة أكبر للعمل ضد تركيا. ومع ذلك، أصر تزياراس على أن العقوبات المفروضة على قطاع الدفاع التركي تهدف إلى فرض تكلفة على أنقرة مع ترك مجال لها لحفظ ماء الوجه. وأضاف أنه على الرغم من تهديد تركيا بالانتقام، فمن المهم معرفة اللباقة التي تنتهجها مع إدارة جو بايدن الجديدة في عام 2021.

وأشار الاتحاد الأوروبي أيضًا إلى أنه كان يعتمد على إدارة بايدن لتولي زمام المبادرة في تهدئة التوترات مع تركيا. بعد انتهاء قمة الاتحاد الأوروبي دون عقوبات جديدة صرحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أنه سيتم تأجيل الإجراءات الأكثر قسوة حتى يستقر بايدن في منصبه.

وقالت ميركل في مؤتمر صحفي “تحدثنا عن الكيفية التي يجب أن تناقش بها الأسئلة المتعلقة بصادرات الأسلحة داخل حلف شمال الأطلسي. قلنا إننا نريد التنسيق مع الإدارة الأمريكية الجديدة بشأن تركيا.”

و يضيف تزياراس: قد يكون وصول بايدن هو أفضل رهان لرؤية إجراءات أقوى ضد تركيا لتلك البلدان التي تبحث عنها أكثر من غيرها، وهي اليونان وقبرص. عقب قمة الاتحاد الأوروبي أعرب رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس عن أسفه للحقيقة “المتناقضة” المتمثلة في أن الاتحاد الأوروبي لم يكن قادرًا على اتباع الولايات المتحدة في فرض عقوبات على تركيا.

ويذكّر تزياراس أن السياسة الخارجية كانت دائمًا بمثابة “كعب أخيل” بالنسبة للاتحاد الأوروبي، وأنه استسلم لقيوده في تنفيذ أي نهج أقوى بدون دعم أمريكي.

وقال تزياراس: “إذا نظرت إلى نتائج القمة الأخيرة سترى في الواقع أنهم يطالبون الولايات المتحدة بالمشاركة في هذا الأمر”، واصفًا ذلك بأنه اعتراف باعتماد الاتحاد الأوروبي على واشنطن في مسائل السياسة الخارجية. .

حتى إذا كانت الولايات المتحدة لا تزال تشارك في شرق البحر الأبيض المتوسط، فقد لا تزال هناك قيود مرتبطة بأي استراتيجية جديدة.

وذكر مستشارو بايدن في الماضي أنهم سيسعون إلى اتباع نهج محسوب بشأن تركيا خوفًا من دفعها بعيدًا جدًا عن المدار الغربي ونحو روسيا أو الصين. كما ورد أن هذا الخوف قد ساهم في إحجام حتى من جانب فرنسا، وهي خصم قوي لتركيا في المنطقة، والتي وافقت على هذه الحجة.

وقال تزياراس إن بايدن يمكن أن يشهد بعض النجاح من خلال الاستمرار في استراتيجية “العصا والجزرة” التي بدأت في الواقع في ظل إدارة ترامب مع تركيا لمنع مزيد من الانجراف في هذا الاتجاه. لقد أشارت تركيا نفسها مرارًا إلى اهتمامها بتجزئة قضاياها مع الغرب على غرار علاقتها مع روسيا. ومع ذلك، يضيف أنه سؤال مفتوح حول مدى استدامة هذه السياسة قبل أن تضطر تركيا إلى الاختيار بين الغرب والمنافسين.

وقال: “يبدو أنه في مرحلة ما سيتعين على تركيا الاختيار بين الاثنين، لكن يبدو أن هذا ليس رأي أنقرة”. “يبدو أنها تريد أن تبذل قصارى جهدها للحفاظ على دور مستقل بين المعسكرين”.

وتؤكد تركيا أنها غير مهتمة بحرق جسورها بالكامل مع الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي. على سبيل المثال تحدث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى كل من ميركل ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل لتأكيد رغبته في “طي الصفحة” بشأن العلاقات مع الكتلة وكرر أن تركيا تريد “بناء مستقبل مع أوروبا”.

وإذا أرادت تركيا أن تسعى إلى إعادة ضبط حقيقية في العلاقات مع شركائها الغربيين، قال تزياراس إن هناك الكثير مما يمكن أن تفعله لتحقيق هذا الهدف لكنه يتطلب رغبة حقيقية في التعامل. يمكن لبعض عروض السياسة هذه أن تشهد تقدمًا، لا سيما فيما يتعلق بالإصلاحات الداخلية ولكن الأمر سيستغرق بعض الوقت قبل أن يتم فتح أي صفحة في العلاقة الحالية.

ويضيف: “سيستغرق الأمر بعض الوقت لإعادة تشكيل هذه العلاقة كما تحاول تركيا القيام بذلك”، واصفًا هدف أنقرة بأنه نقل علاقاتها إلى مستوى أقل تطلبًا. “أعتقد أن الاتحاد الأوروبي سيرغب في ذلك لأنه سيخدم كلا من مصالحه.”

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