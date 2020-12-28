رسائل صينية للولايات المتحدة في قضايا هونغ كونغ والتبت وتايوان

حثت الصين، اليوم الاثنين، الولايات المتحدة على الكف عن استغلال قضية هونغ كونغ للتدخل في شؤونها الداخلية، بعد أن دعت السفارة الأميركية إلى إطلاق سراح 12 هارباً من هونغ كونغ يخضعون للمحاكمة في شنجن.

وقال متحدث باسم السفارة الأميركية في بكين في بيان اليوم الاثنين، إن ما “اعتبر جريمة” لهؤلاء الفارين هو “الهرب من الطغيان” وإن الصين لن “تتوانى عن فعل أي شيء” لمنع مواطنيها من البحث عن الحرية في أي مكان آخر.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في إفادة صحافية إن التصريحات الأميركية “تتجاهل الحقائق”. وأضاف أن بلاده تعارض بشدة تلك التصريحات، وتحث الولايات المتحدة على التوقف عن التدخل في شؤون الصين الداخلية.

إلى ذلك، عبّرت الخارجية عن رفضها القاطع لتشريع أميركي جديد بشأن التبت وقعه الرئيس دونالد ترامب هذا الأسبوع.

وقال المتحدث باسم الوزارة تشاو ليجيان إن القضايا المتعلقة بالتبت هي شأن داخلي.

وينص القانون على إنشاء قنصلية أميركية في مدينة لاسا وهي عاصمة منطقة التبت، وعلى حق سكان التبت المطلق في اختيار خليفة للدالاي لاما.

كما تطرّق المتحدث باسم الوزارة إلى قضية تايوان، مشدداً على أنه على الولايات المتحدة أن تكف عن استغلال ملف تايوان للتدخل في شؤون الصين بعد أن وقع ترامب أيضاً قانوناً يتعلق بالعلاقات مع تايوان.

(رويترز، العربي الجديد)