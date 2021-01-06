تهديد بضرب مبنى الكونغرس انتقاماً لسليمان

ذكرت شبكة “سي بي إس نيوز” CBS News الأميركية أن العديد من مراقبي الحركة الجوية في نيويورك سمعوا تهديداً مخيفاً يوم الاثنين، من خلال تسجيل يهدد بضرب مبنى الكونغرس بطائرة، انتقاماً لقائد فيلق القدس السابق بالحرس الثوري الايراني، الذي اغتيل بغارة أميركية في 3 يناير من العام الماضي. فيما نقلت “فوكس نيوز” Fox News عن مسؤول بالأمن القومي القول إن “التهديد بضرب الكونغرس قد يكون خدعة”.

وجاء في التسجيل الصوتي، الذي حصلت عليه شبكة “سي بي إس نيوز” حصريًا، أن “طائرة ستضرب مبنى الكابيتول (الكونغرس) يوم الأربعاء، انتقاما لسليماني”.

وذكر تقرير ” سي بي إس” أنه ليس من الواضح من يقف وراء التهديد، في حين أن الحكومة لا تعتقد أنه تهديد موثوق لشن هجوم ما، إلا أنه يتم التحقيق منه باعتباره انتهاكًا لترددات الطيران.

وقالت مصادر لشبكة “سي بي إس نيوز” إن البنتاغون ووكالات أخرى تم إطلاعها الثلاثاء على التسجيل الصوتي الرقمي. وقالت المصادر إنها تعتقد أن التهديد كان يهدف إلى الإيحاء بضرب مبنى الكابيتول في نفس اليوم الذي من المقرر أن يقوم فيه الكونغرس بعد نتائج المجمع الانتخابي.

يأتي ذلك فيما قال خبراء إن الاقتحام مثير للقلق لأنه قد يؤثر على التعليمات التي يحصل عليها الطيارون حول كيفية وأين تطير الطائرات.

وقالت مصادر لشبكة “سي بي إس نيوز” ، إنه تم إرسال رسالة إلى مراقبي الحركة الجوية يوم الثلاثاء لتذكيرهم بضرورة الإبلاغ على الفور عن أي تهديد أو خروج طائرة عن مسار رحلتها.ولم يعلق مكتب التحقيقات الفيدرالي على الموضوع، لكنه قال إنه يأخذ “جميع التهديدات بالعنف على السلامة العامة على محمل الجد”. فيما قالت إدارة الطيران الفيدرالية إنها على اتصال مع الأمن الداخلي.

ويأتي هذا التهديد في حين هدد قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، باستهداف المسؤولين الأميركيين “من داخل أميركا” وقتل الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ومسؤولين آخرين، بمن فيهم وزيرا الخارجية والدفاع، ورئيسُ المخابرات المركزية الأميركية.

ومنذ أسابيع تستمر التهديدات المتبادلة بين إيران والولايات المتحدة حيث يهدد قادة الحرس الثوري بضرب أهداف أميركية في حين قالت واشنطن بأنها سترد بشكل حاسم على أي تحرك لإيران أو ميليشياتها في المنطقة.

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