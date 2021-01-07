لحظة بلحظة.. اقتحام أنصار ترامب للكونغرس الأميركي

اقتحم المئات من أنصار الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب مبنى الكونغرس في العاصمة واشنطن، بعد أن دعاهم للتوجه للمبنى لمنع ما وصفها بسرقة الانتخابات.

وقد حث المدعي العام في واشنطن كارل راسين، اليوم الرئيس دونالد ترامب على ضرورة دعوة مؤيديه للتوقف والكف عما يقومون به “على الفور”.

وأصدر المدعي العام في واشنطن بيانا ردا على اقتحام المتظاهرين مبنى الكونغرس، طالب فيه ترامب بدعوة المتظاهرين إلى “التوقف والامتناع والعودة من حيث أتوا بطريقة سلمية”.

نتابع في هذا التقرير تطورات الأحداث لليوم الخميس لحظة بلحظة بتوقيت مكة المكرمة:

04:32 – عاد المشرعون الأميركيون إلى مبنى الكابيتول بعد ساعات من اقتحام المتظاهرين المؤيدين للرئيس دونالد ترامب المبنى ووقف جلسة مشتركة للكونغرس، ويجتمع المشرعون للتصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية، وسيواصلون الجلسة حتى مساء اليوم.

03:34 – قال موقع تويتر إنه حظر حساب الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب لمدة 12 ساعة وهدد بـ”تعليق دائم” له، بعد المطالبة بإزالة 3 من تغريداته بدعوى “خطر العنف” عقب اقتحام حشود من مؤيدي ترامب الغاضبين لمبنى الكونغرس.

03:33 – مراسل الجزيرة: يتم الآن إعادة صناديق وثائق المصادقة على فوز بايدن إلى قاعة مجلس الشيوخ، أعضاء مجلس الشيوخ يعودون تباعا إلى قاعة المجلس لاستئناف مناقشة الاعتراض على نتائج ولاية أريزونا.

03:22 – كبار رجال الأعمال في الولايات المتحدة في بيان: الفوضى التي شهدتها العاصمة واشنطن هي نتيجة جهود غير قانونية لقلب النتائج المشروعة لانتخابات ديمقراطية.

03:09 – موقع تويتر يحذف 3 تغريدات للرئيس الأميركي دونالد ترامب كرر فيها مزاعمه عن حصول تزوير في الانتخابات.

03:08 – قالت النائبة الجمهورية ليز تشيني لفوكس نيوز إن هناك أسئلة حقيقية بشأن دور الرئيس ومسؤوليته عما حدث في الكونغرس، وإنه لا يمكن التسامح مع ذلك، وأضافت “الرئيس ترامب يسيء استخدام ثقة الشعب الأميركي وثقة أولئك الذين دعموه”.

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03:02 – نيويورك تايمز عن مسؤولين في وزارة الدفاع والإدارة الأميركية: نائب الرئيس مايك بنس وليس الرئيس ترامب من وافق على أمر نشر الحرس الوطني في واشنطن.

02:52 – أعلن فيسبوك أنه حذف مقطع فيديو نشره الرئيس الأميركي دونالد ترامب على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي لمخاطبة أنصاره إثر اقتحامهم مقرّ الكونغرس الأربعاء، معتبراً أن الفيديو يحض على العنف أكثر مما يدعو للهدوء.

وقال جاي روزن نائب رئيس وحدة النزاهة في فيسبوك إن “هذه حالة طارئة، ونحن نتخذ إجراءات طارئة مناسبة، بما في ذلك حذف فيديو الرئيس ترامب”، وأضاف في تغريدة على تويتر “لقد حذفناه لأنّنا نعتقد أنّه يساهم في تأجيج العنف بدلاً من تقليله”.

02:50 – السيناتور بيرني ساندرز: ترامب هو المسؤول المباشر عن الفوضى التي حصلت وسيدخل التاريخ بصفته أخطر رئيس على الإطلاق.

02:47 – رئيس هيئة الأركان المشتركة السابق الجنرال المتقاعد جوزيف دانفورد لسي إن إن: ما شهدناه اليوم اعتداء مشين على ديمقراطيتنا ويوم حزين بالنسبة لأمتنا.

02:45 – بيلوسي تقول إن قرارا اتخذ بعد اتصالات مع بنس وآخرين باستئناف عملية التصديق على فوز بايدن الليلة بمجرد تأمين مبنى الكونغرس، وزعيم الأقلية الديمقراطية بمجلس الشيوخ تشاك شومر يؤكد استئناف جلسة المصادقة على نتائج الانتخابات عند الثامنة بتوقيت واشنطن.

2:22 – اعتبر وزير الخارجية مايك بومبيو اقتحام مبنى الكونغرس اليوم أمرا غير مقبول، وأضاف “علينا تقديم المجرمين الذين شاركوا بأعمال الشغب هذه للعدالة سريعا” وأن هذا العنف “لا يمكن التساهل معه سواء في الداخل أو في الخارج”.

2:15 – الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش: هكذا يتم الاعتراض على نتائج الانتخابات في جمهورية الموز وليس في دولة ديمقراطية.

02:09 – نائب زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب الأميركي: الكونغرس سيعود للعمل الليلة للتصديق على نتائج الانتخابات

2:05 – ترامب عبر تويتر: هذا ما يحدث عندما ينتزع الانتصار من الوطنيين العظماء الذين عوملوا بشكل سيئ لفترات طويلة، وأضاف “عودوا إلى دياركم مع الحب وفي سلام. تذكروا هذا اليوم إلى الأبد”.

قائد الشرطة في واشنطن يشير إلى أن كل من سيقوم بمخالفات سيتحمل المسؤولية (رويترز)

2:00 – أعلنت الشرطة الأميركية أن المرأة التي أصيبت بالرصاص في مبنى الكابيتول إثر اقتحام أنصار للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب مقرّ الكونغرس في واشنطن، توفيت متأثرة بجروحها.وقالت المتحدثة باسم الشرطة إيلينا غيرتس إن الجريحة توفيت، في حين اكتفى قائد شرطة العاصمة الفدرالية روبرت كونتي بالقول خلال مؤتمر صحفي إن تحقيقا فتح لتحديد ملابسات إصابة المرأة بالرصاص.

01:55 – اعتبر حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو العنف الذي حصل اليوم محاولة انقلاب فاشلة، مشيرا إلى عدم السماح للرئيس ترامب أو داعميه في الكونغرس والخارجين عن القانون بسرقة الديمقراطية الأميركية.

01:46 – قال المسؤول بول إيرفينج في مبنى الكونغرس إنه تم تأمين المبنى، وأضاف لأعضاء مجلس النواب إن المبنى أصبح آمنا، بعد عدة ساعات من إجلائهم عقب اقتحام متظاهرين مؤيدين للرئيس دونالد ترامب لمبنى الكونغرس.

01:30 – كامالا هاريس نائبة الرئيس المنتخب: أنضم إلى بايدن في الدعوة إلى إنهاء الهجوم على مبنى الكونغرس والموظفين العموميين والسماح لعمل الديمقراطية بالمضي قدما. في حين عبّر وزير الصحة الأميركي عن شعوره بالاشمئزاز من الهجوم على مبنى الكونغرس، مؤكدا ضرورة “إنهاء تدنيس هذا الرمز المقدس لديمقراطيتنا”

01:25 – وصلت قوات من الحرس الوطني إلى مبنى الكونغرس وتبدأ بالتعاون مع الشرطة في إخلاء المبنى من المتظاهرين، كما قد تم إخلاء شرفات الجهة الشمالية لمبنى الكونغرس من المحتجين

في حين تحتشد مكافحة الشغب الآن خارج مبنى الكونغرس وهي على استعداد للتحرك، وصادرت الشرطة أكثر من 5 قطع سلاح وأوقفت أكثر من 13 شخصا جميعهم من خارج العاصمة.

01:21 – وزير الدفاع الأميركي بالوكالة أبدى الاستعداد لتقديم دعم إضافي وفق طلب السلطات المحلية، وقال ” أقسمنا على الدفاع عن الدستور وعن حكمنا الديمقراطي وسنتصرف وفقا لذلك”.

01:18 – قائد الشرطة في واشنطن يشير إلى أن كل من سيقوم بمخالفات سيتحمل المسؤولية، مؤكدا إصابة أحد عناصر الشرطة المدنيين بطلق ناري داخل الكونغرس.

وأضاف أن الحشد الذي شارك في أحداث الكونغرس كان يهدف لإلحاق الأذى بعناصر الشرطة عبر إلقاء مواد كيميائية عليهم لدخول المبنى.

01:16 – أكدت عمدة واشنطن أن قوات الشرطة والحرس الوطني بدأت الانتشار في مدينة واشنطن، وأشارت إلى أنه ستتم محاسبة جميع المتسببين بأعمال الشغب وسيتم فرض الأمن والنظام.

01:10 – قال كريس ميلر القائم بأعمال وزير الدفاع الأميركي اليوم الأربعاء إن الحرس الوطني في العاصمة بالكامل في حالة تأهب وإنه مستعد تماما لتقديم دعم إضافي إذا طلبت السلطات المحلية.

وقال ميلر “قمنا بوضع الحرس الوطني في حالة تأهب كامل لمساعدة سلطات إنفاذ القانون المحلية والاتحادية في عملها للتصدي للوضع بشكل سلمي”.

00:50 – أمر الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب، الحرس الوطني بالتدخل في الأحداث الجارية أمام مبنى الكونغرس، جاء ذلك وفق تغريدة نشرتها المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكناني، عبر حسابها في تويتر.

وقالت المتحدثة إن أفراد الحرس الوطني ووحدات الحماية الفدرالية الأخرى تدخل مبنى الكونغرس بناء على أوامر ترامب.

00:30 – قالت شركة تويتر إنها ستتخذ إجراءات حيال التغريدات الداعية للتهديدات والعنف، مع اقتحام مئات المحتجين مبنى الكونغرس اليوم الأربعاء.

وقالت الشركة “… نقيد إلى حد بعيد التفاعل مع تغريدات مصنفة ضمن سياسة النزاهة المدنية الخاصة بنا بسبب مخاطر العنف. هذا يعني أن تلك التغريدات المصنفة لن يتسنى الرد عليها أو إعادة نشرها أو إبداء الإعجاب بها”.

00:18 – دعا الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب أنصاره “للعودة إلى ديارهم” بعدما اقتحموا مبنى الكابيتول خلال مظاهرة قاموا بها، تجاوبا مع دعوته لمنع الكونغرس من المصادقة على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.

وتابع “أشعر بألمكم ولكن عليكم الذهاب إلى منازلكم”، وطالب بأن يحل النظام وأن تحترم قوات إنفاذ القانون “ولا نريد التسبب بالأذى لأحد ونمر بفترة عصيبة”.

00:16 – الرئيس المنتخب جو بايدن يوجه كلمة للشعب الأميركي، اعتبر فيها ما حدث “اعتداء على ممثلي الشعب الذين أدوا القسم لحماية المصلحة العامة ويشكلون قلب الديمقراطية”، وطالب الرئيس ترامب بالتحلي بالمسؤولية والخروج لإيقاف الفوضى.

6 يناير/ كانون الثاني 2021

11:59 – فوكس نيوز: نشر عناصر من مكتب التحقيقات الفدرالي في العاصمة واشنطن.

11:54 – رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وزعيم الأقلية الديمقراطية بمجلس الشيوخ يطالبون الرئيس ترامب بإصدار بيان لدعوة أنصاره للخروج من مبنى الكونغرس.

11:52 – مايك بنس نائب الرئيس الأميركي قال إنه “لن يتم التسامح مع الاعتداء على مبنى الكونغرس”، مطالبا بوقف العنف والدمار الذي يحدث، فيما أكدت المدعية العامة لولاية نيويورك أن اقتحام الكونغرس “محاولة انقلابية عنيفة بدأها الرئيس ترامب”.

11:41 – إخلاء القاعة التي كانت ستتم فيها جلسة التصديق على فوز بايدن في مجلس الشيوخ وسط حالة من الإرباك إثر اقتحام المبنى، وعناصر من أمن الكونغرس يطلقون النار لحماية أعضاء المجلس خلال اقتحام أنصار ترامب قاعات الجلسات.

11:39 – قادة في الحزب الجمهوري وأعضاء سابقون في إدارة ترامب يدعونه لإدانة ما يجري في مبنى الكونغرس بشكل عاجل لأجل مستقبل البلاد ووحدتها.

11:33 – مصادر إعلامية: رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي تطلب من قوات الحرس الوطني تطهير مبنى الكابيتول وتأمينه، في حين رفضت وزارة الدفاع الأميركية طلباً من مسؤولي العاصمة لنشر الحرس الوطني في مبنى الكونغرس.

11:28 – عمدة واشنطن تفرض حظرا للتجول على كامل المدينة اعتبارا من السادسة مساء بالتوقيت المحلي، وشرطة واشنطن تطلب دعما أمنيا إضافيا.

11:20 – مراسل الجزيرة: وقف أعمال جلستي مجلس الشيوخ والنواب، ونائب الرئيس الأميركي مايك بنس يغادر مبنى الكونغرس.

11:10 – مراسل الجزيرة: شرطة الكونغرس تعمل على إغلاق كامل المبنى بعد وصول أنصار ترامب إلى الشرفات، بينما أصيب عدد منهم خلال محاولة أنصار ترامب اقتحام مقر الكونغرس.

11:00 – مراسل الجزيرة: محتجون من أنصار ترامب يصلون إلى الباحة الرئيسية لمبنى الكونغرس بعد اقتحام الحواجز، ويصلون إلى الشرفة القريبة من المنصة التي ستشهد تنصيب الرئيس بايدن في الكونغرس، في حين تمكن عدد من المحتجين من دخول مبنى الكونغرس بعد اقتحام الحواجز الأمنية.

المصدر : الجزيرة + وكالات