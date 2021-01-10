بنك “أوف أميركا”: طفرة “بيتكوين” فقاعة

حذر بنك “أوف أميركا سيكيوريتيز”، من أن مستثمري “بيتكوين” يمكن أن يكونوا في قلب “فقاعة ” في وقت سجلت العملة الرقمية مستوى قياسياً جديداً، ويأتي التحذير في وقت تشير الأرقام إلى تكدس المستثمرين البريطانيين في تداول هذه العملة هذا العام، حيث أظهر الذين يستخدمون الجنيه الإسترليني صفقات “بيتكوين” بقيمة تقرب من مليار جنيه إسترليني ( 1.3 مليار دولار أميركي) في الأيام السبعة الأولى من العام، وتداولوا ضعف عدد عملات الـ “بيتكوين” كما في يناير (كانون الثاني) من العام الماضي، كما تظهر البيانات المجمعة من تبادل العملات الرقمية بحسب صحيفة “ذا تايمز” البريطانية.

ارتفعت عملة “بيتكوين”، الرقمية الأكثر شهرة في العالم، بنسبة 42 في المئة هذا العام من أقل بقليل من 29 ألف دولار، بعدما تضاعفت قيمتها أربع مرات تقريباً في 2020، وهي تقترب من مكاسب قدرها 1000 في المئة منذ أن بدأت صعودها في مارس (آذار) من العام الماضي.

إغلاق الأبواب

وقال بنك “أوف أميركا” إن “حركة الأسعار التضخمية الكبيرة” لهذه العملة على مدى الشهرين الماضيين “تسببت في إغلاق الأبواب” على الفقاعات السابقة، مثل طفرة الـ “دوت كوم” واندفاع الذهب في أواخر السبعينيات.

في الأيام السبعة حتى الخميس من هذا الأسبوع، تم إجراء 37884 صفقة تداول “بيتكوين” بالجنيه الإسترليني، بقيمة 942 مليون جنيه إسترليني (1.27 مليون دولار أميركي) إجمالاً، وفقاً لأرقام مزود البيانات “كريبتو كومبير دوت كوم”، والأسعار من بورصة “جي داكس”، وبحسب مزود البيانات، تم إجراء 19462 صفقة “بيتكوين” بالجنيه الإسترليني في يناير من العام الماضي.

ويشير نشاط التداول في 2021 إلى أن هذا الشهر سيكون قياسياً بسهولة لتداول الـ “بيتكوين” بالجنيه الإسترليني، وإذا استمر بالسعر الحالي، فسيتم تداول ما يقرب من 168000 عملة “بيتكوين” فيه، أي ما يقرب من ضعف 88000 في ديسمبر (كانون الأول)، وهو أكبر عدد في أي شهر في العام 2020، ولا يقتصر التجار في المملكة المتحدة على شراء الـ “بيتكوين” وبيعها باستخدام الجنيه الإسترليني، ولكن يعتبر هذا النشاط مقياساً لاهتمام مستثمري التجزئة البريطانيين.

سعر مبالغ فيه

يرى المحللون أن الاهتمام المتزايد من المستثمرين المؤسسيين يجذب المزيد من مستثمري التجزئة إلى الـ “بيتكوين” ويضخم السعر، ويقول المموّلون إن سعر هذه العملة مبالغ فيه بشكل كبير، لكن دعاة العملة الرقمية يقولون إن الارتفاع أمامه الكثير ليواصله، وقال فرانك سبيتيري، مدير الاستثمار في “كوينشيرز”، “نشهد ارتفاعاً مستمراً في الطلب مدفوعاً إلى حد كبير باهتمام مؤسسي مستدام وغير مسبوق، وأضاف، “يبدو أننا في منتصف صحوة متزامنة بين المؤسسات تجاه عملة “بيتكوين” (كمخزن للقيمة) مع إمكان العمل كوسيلة للتحوط من التضخم في مواجهة بيئة سياسة نقدية غير تقليدية للغاية.

وتم تداول 25 مليار دولار من هذه العملة في بورصات العملات الرقمية يوم الاثنين، وفقاً لـ “بلومبيرغ”، ومع ذلك، يُعتقد أن العديد من البورصات تضخم أحجام تداولها، وبلغت التداولات في البورصات “الموثوقة”، التي تمثل حوالى ثلاثة أخماس السوق، ذروتها عند حوالى 13 مليار دولار.

كفاية أولير

اندبندت عربي