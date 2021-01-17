هذا ما ستخسره أميركا لو لم تهدأ الحرب التجارية مع الصين

كشف تقرير نشره مجلس الأعمال الأميركي الصيني أن خفضا -“ولو معتدلا”- في الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الصينية سيكون له تأثير مفيد على النمو الاقتصادي والتوظيف بالولايات المتحدة.

وقال المجلس الذي يضم 200 شركة أميركية تتعاون مع الصين “في تصورنا لسيناريو خفض التصعيد في الحرب التجارية، تقوم الحكومتان بتخفيض تدريجي لمتوسط معدلات التعريفة الجمركية إلى حوالى 12% (من 19% حاليا)، ويمكن للاقتصاد الأميركي حينها أن يحقق 160 مليار دولار إضافية من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال السنوات الخمس المقبلة، ويسمح بتوظيف 145 ألف شخص إضافي بحلول عام 2025”.

وأنجز التقرير الذي يحمل عنوان “شراكة حاسمة في وقت حرج” من قبل شركة الأبحاث والاستشارات “أكسفورد إيكونوميكس” (Oxford Economics).

بالإضافة إلى ذلك، سيرتفع دخل الأسر الأميركية بمقدار 460 دولارا لكل أسرة، بسبب زيادة العمالة والمداخيل وكذلك انخفاض الأسعار نظرا لاستيراد العديد من المنتجات الاستهلاكية من الصين.

ويأتي نشر هذا التقرير قبل أيام من توضيح الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن تفاصيل سياسته التجارية الخميس المقبل، في اليوم التالي لدخوله إلى البيت الأبيض.

وينتظر المراقبون تعليقاته حول العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين التي تدهورت كثيرا في عهد دونالد ترامب.

وحتى الآن ألمح الرئيس المنتخب إلى أنه قد يستمر في السياسة المتبعة حيال الصين، في حين تراود الجمهوريين والديمقراطيين المخاوف نفسها بشأن الأمن القومي.

وفي أوائل ديسمبر/كانون الأول، أكد جو بايدن نفسه نيته اعتماد موقف حازم حيال الصين من خلال تشكيل جبهة موحدة مع الحلفاء التاريخيين للولايات المتحدة مثل الاتحاد الأوروبي، في تغيير للإستراتيجية وليس في السياسة.

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سيناريو التصعيد

وتضمن التقرير سيناريو معاكسا يشمل تصعيد الحرب التجارية واستمرار تدهور العلاقات الثنائية.

وحذّر معدو التقرير من أن “الاقتصاد الأميركي سيدر (في هذه الحال) مبالغ أقل بـ1.6 تريليون دولار في السنوات الخمس المقبلة، ويفقد 732 ألف وظيفة في 2022، و320 ألف وظيفة في 2025”.

أما الأسر الأميركية، فبحلول نهاية 2025 سينخفض دخلها بمقدار 6400 دولار.

المصدر : الفرنسية