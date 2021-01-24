إسرائيل تسمح لأمريكا بنشر صواريخ “القبة الحديدية” في الخليج

كشفت صحيفة عبرية، الأحد، أن إسرائيل سمحت للولايات المتحدة بتركيب نظام “القبة الحديدية”، الذي اشتراه الجيش الأمريكي مؤخرا، في منطقة الخليج العربي.

وقالت صحيفة “هآرتس” نقلا عن مصادر أمنية لم تسمها، إنه من المتوقع أن تبدأ الولايات المتحدة قريباً نشر بطاريات نظام الدفاع الجوي الصاروخي “التي اشترتها من إسرائيل” في منطقة الخليج، بالتنسيق مع مسؤولين إسرائيليين كبار.

ووفق الصحيفة رفضت إسرائيل الإفصاح عن أسماء الدول التي سيتم نشر البطاريات فيها، وتقول إن هذه الخطوة لم تكن مدرجة في اتفاقات التطبيع التي وقعتها مع الإمارات والبحرين.

ولم يتسن الحصول على تأكيد رسمي بهذا الشأن.

ومن المقرر أن تنشر واشنطن لاحقا بطاريات القبة الحديدية في قواعد عسكرية في أوروبا والشرق الأقصى، وسيتم تشغيلها من قبل القوات الأمريكية فقط.

وقبل نحو 3 أسابيع سلمت إسرائيل، الجيش الأمريكي دفعة ثانية من بطاريات القبة الحديدية، كجزء من اتفاقية شراء تم توقيعها في أغسطس/ آب 2019.

ومن المتوقع خلال بضعة شهور أن تقوم شركة “رفائيل” الإسرائيلية المصّنعة لمنظومة الدفاع الجوي، بالاشتراك مع شركة “رايثون” الأمريكية بإطلاق خط إنتاج صواريخ “القبة الحديدية” خارج إسرائيل، دون تصنيع قاذفاتها.

وقالت “هآرتس” إن تلك الخطوة “ستسهل عملية تصنيع الصواريخ الاعتراضية سواء للجيش الأمريكي أو لجيوش دول أخرى في أوروبا والخليج والشرق الأقصى، بما في ذلك دول امتنعت إسرائيل عن بيعها المنظومة لاعتبارات أمنية وسياسية”.

ووقعت إسرائيل في سبتمبر/ أيلول الماضي اتفاقا لتطبيع العلاقات مع الإمارات، أتبعته بآخر مع البحرين برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

(الأناضول)