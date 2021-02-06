ماكرون يطرح لعب دور «الوسيط النزيه» في ملف إيران النووي

يريد الرئيس الفرنسي أن يلعب مجدداً دوراً في المفاوضات المرتقبة بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران. وما كان يسرب عن طريق «المصادر» أفصح عنه إيمانويل ماكرون، أول من أمس، في حواره المطول مع مركز أبحاث «المجلس الأطلسي» في واشنطن بمناسبة افتتاحه فرعه الأوروبي الذي عهدت إدارته إلى الباحث الفرنسي جيروم حداد.

ويستند العرض الفرنسي إلى ثلاثة أمور: الأول، التفاهم المستجد بين ماكرون ونظيره الأميركي جو بايدن حول الرغبة في التعاون والتشاور بشأن الملف النووي الإيراني من جهة، والتغير الملموس في المقاربة الأميركية الجديدة التي تفضل الحوار والتعاون مع الجانب الأوروبي من جهة ثانية. والأمر الثاني، اقتناص عرض طهران الذي تقدم به وزير الخارجية محمد جواد ظريف، بداية الأسبوع المنتهي الذي حث الأوروبيين على لعب دور الوسيط للتقريب بين المواقف المتناقضة لواشنطن وطهران بخصوص من يتعين عليه أن يخطو الخطوة الأولى لتراجع إيران عن انتهاكاتها لاتفاق 2015 وتخلي واشنطن عن العقوبات التي فرضتها منذ خروج إدارة الرئيس ترمب من الاتفاق ربيع عام 2018. والثالث أن باريس تتخوف من «إضاعة الوقت» باعتبار أن طهران، حسب ماكرون، «أقرب بكثير اليوم من الحصول على القنبلة النووية مما كانت عليه قبل التوقيع على الاتفاق» النووي صيف عام 2015. وقرن الرئيس الفرنسي ذلك بالحاجة إلى إيجاد حل بالنسبة لبرامج إيران الصاروخية ــ الباليستية التي يرى فيها الطرفان الفرنسي والأميركي تهديداً لاستقرار المنطقة وتمكيناً لها من تطوير الصواريخ القادرة على حمل القنبلة النووية.

في حواره مع «المجلس الأطلسي»، لم يكن الملف الإيراني رئيسياً، بل جاء في إجابة على السؤال الأخير الذي طرح عليه، حسب النص الذي وزعه قصر الإليزيه أمس. اللافت أن ماكرون استخدم لغة مباشرة في معرض اقتراح وساطته وقال ما حرفيته: «أنا مغتبط برغبة (الإدارة الأميركية) إعادة فتح حوار مع إيران، لأن في ذلك تحدياً مشتركاً للسلام والأمن في الشرق الأوسط، وسأقوم بكل ما في وسعي من أجل مساندة أي مبادرة تقوم بها الولايات المتحدة للانخراط في حوار (مع إيران). وكما كنت في العامين الأخيرين، سأكون حاضراً ومستعداً، وسأسعى لأكون وسيطاً نزيهاً، ومن غير تحيز في هذا الحوار. وأعتقد بقوة أنه يتعين علينا أن نطلق حوارات مفاوضات جديدة مع إيران وللرئيس بايدن دور أساسي في هذه المسألة». وأشار ماكرون إلى أن أول الأسباب التي تدفعه إلى هذا التوجه اقتراب طهران من الحصول على السلاح النووي، ولأنه «يتعين مسألة الصواريخ الباليستية الإيرانية»، واستقرار المنطقة، مضيفاً أنه يتعين مناقشة هذه العناصر الشاملة اليوم «لأن الوقت مناسب». وأخيراً، شدد ماكرون على الحاجة لإيجاد «وسيلة» لضم المملكة السعودية وإسرائيل للمفاوضات لأنهما «جزء من شركائنا الرئيسيين في المنطقة، ولأنهم معنيون بالقرارات التي قد تصدر». وحذر ماكرون من أنه «من المستحيل التوصل إلى تسوية إن لم تكن كافة الأطراف مرتاحة» للنتائج. وخلاصة الرئيس الفرنسي أنه مستعد لدعم كل استئناف للمفاوضات مع إيران.

في عرضه الأخير، لم يشذ ماكرون عن مقاربته السابقة للملف الإيراني، وسعى في قمة بياريتز لمجموعة السبع التي رأسها في نهاية صيف عام 2019 وعلى هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي أعقبتها أن يلعب دور الوسيط. فقدم مقترحات عدة، واستدعى ظريف إلى بياريتز، وسعى في نيويورك إلى إقامة اتصال بين روحاني وترمب، لا بل ذهب إلى فندق الأول، وانتظر هناك مكالمة من الرئيس الأميركي. لكن روحاني، وفق المصادر الفرنسية، لم يحصل على الضوء الأخضر من إيران للاستجابة للطلب الفرنسي.

بيد أن الأمور تغيرت اليوم. وقال مصدر غربي في باريس تحدثت إليه «الشرق الأوسط»، أمس، أن واشنطن «لا تمانع في أن يكون لباريس دور ما». وأضاف المصدر المشار إليه أنه «إذا أرادت واشنطن حقاً إطلاق حوار مع طهران، فإنها اليوم ليست بحاجة إلى وسيط، لأن الطاقم الموجود في وزارة الخارجية أو في البيت الأبيض يعرف جيداً المسؤولين الإيرانيين»، مشيراً بذلك إلى الوزير أنتوني بلينكن، وإلى جيك سوليفان وويندي شيرمان وروبير مالي الذين كانوا ضالعين في المفاوضات مع الوزير السابق جون كيري في العامين الأخيرين من ولاية الرئيس أوباما. لكن هذا الوضع «لا ينفي أن واشنطن راغبة في التعاون تماماً والتنسيق مع الأطراف الأوروبية الثلاثة» الموقعة على اتفاق 2015، وهي فرنسا وبريطانيا وألمانيا. وفي هذا السياق، تندرج المشاورات التي أجراها، أمس، الوزير بلينكن مع نظرائه الأوروبيين بشأن نووي إيران ما يمثل انقطاعاً جذرياً مع مقاربة فريق ترمب. وقالت مصادر أخرى في باريس، إن ظريف «لم يعين طرفاً أوروبياً بعينه» ليلعب دور الوسيط بل توجه مباشرة إلى «وزير» خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الذي يمثل الاتحاد الأوروبي ليقوم بهذا الدور. لكن ثمة معطى لا يمكن القفز عنه، وهو أن باريس كانت، في السنوات الأربع الماضية ومنذ أن أعلن ترمب خروجه من الاتفاق، الأكثر نشاطاً ودينامية للحفاظ عليه، وبالتالي ليس من غير المشروع أن يرغب ماكرون في أن يلعب دور الوسيط.

ثمة عناصر يمكن أن تلعب ضد ماكرون قد تخفف من حماسة إيران لوساطته وأهمها اثنان: الأول، إصراره على توسيع إطار التفاوض إقليمياً بضم المملكة السعودية وإسرائيل. وقد ردت طهران سريعاً برفضها السير في هذا الاتجاه. وثانيها، تأكيده على الحاجة لمعالجة ملفين آخرين، هما البرنامج الباليستي الإيراني وسياسة طهران «المزعزعة للاستقرار الإقليمي»، وفق أدبيات الدبلوماسية الفرنسية، وهذا أيضاً ما لا تريده طهران. والحال، أن واشنطن تطالب بالأمر نفسه ما يجعل المواقف الأميركية والفرنسية متطابقة إلى حد بعيد. من هنا، يؤكد المصدر الغربي أن ملف التفاوض «ما زال في بداياته، ويتعين ما سترسو عليه مقاربة واشنطن واللعبة السياسية الداخلية قبل الخوض في هذه الوساطة أو تلك».

ميشال نجم

الشرق الاوسط