الشرطة العسكرية الروسية تراقب «الحرس» الإيراني وسط سوريا

أفادت مصادر متقاطعة بقرب انتهاء القوات الروسية من إنشاء نقطة عسكرية بجوار موقع لـ«الحرس» الإيراني في مدينة تدمر وسط سوريا.

وأفاد موقع «عين الفرات» المعارض بأن «المخابرات الجوية التابعة للنظام التي تتخذ من مبنى الأمن السياسي القديم مقراً لها بدأت بتجهيز مركز للقوات الروسية داخل المقر». وأشار إلى أن المقر يقع على مسافة قريبة من موقع لـ«الحرس» الإيراني بمدينة تدمر.

ويعد هذا المركز للقوات الروسية الثاني من نوعه في البادية السورية، ويأتي بعد أيام قليلة من إنشاء مركز مراقبة روسي بالقرب من مواقع إيرانية في مدينة القريتين شرق حمص، على طريق العراق – دير الزور – حمص.

على صعيد آخر، أعلن أمس في قاعدة حميميم الروسية في اللاذقية، عن تدشين نصب تذكاري لضابط روسي قتل في سوريا عام 2018 ليستكمل مسار نشر التماثيل والنصب التذكارية التي تعظم جنوداً وقادة من روسيا لعبوا أدواراً ليس فقط في الحرب السورية، بل في مراحل عدة من التاريخ الروسي.

رائد جبر

الشرق الاوسط