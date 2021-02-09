البتكوين تصعد فوق 43 ألف دولار.. إليك السبب

قفزت عملة بتكوين أكثر من 12% أثناء التعاملات اليوم الاثنين إلى ذروة غير مسبوقة، وذلك بعد إعلان شركة تسلا (Tesla) استثمار نحو 1.5 مليار دولار في العملة المشفرة الشهر الماضي.

وبعد إعلان تسلا صعدت العملة المشفرة الأكبر في العالم 12.67% إلى 43 ألفا و780 دولارا، بحلول الساعة 13:50 بتوقيت غرينتش.

وكشفت شركة صناعة السيارات الكهربائية عن الاستثمار بعد 10 أيام من إضافة رئيسها التنفيذي إيلون ماسك وسم “#بتكوين” إلى حسابه على تويتر، وهو ما رفع بتكوين في ذلك اليوم.

وقالت الشركة -في بيان للجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية- اليوم الاثنين إن القرار يتماشى مع سياسة الاستثمار الجديدة، التي تتوقع استثمارات في الأصول الرقمية، وكذلك الذهب والأصول الأخرى التي لم يتم تداولها بعد.

ويشكل البيان علامة ثقة في العملة الافتراضية، التي تقدّر هيئات مالية عالمية أنها أكثر الأصول المالية استخدامًا في التحويلات غير القانونية كغسل الأموال.

وبالإضافة إلى هذا الاستثمار المباشر، “ستبدأ تسلا قبول بتكوين كوسيلة للدفع مقابل شراء منتجاتها في المستقبل القريب”، وفق ما أفادت به المجموعة.

وبتكوين عملة افتراضية أنشأها مجهولون، وتديرها شبكة لا مركزية، لكنها متقلبة بشكل كبير، ويصعب التنبؤ بسعرها.

ونظرًا لهذا التقلب وغموض الجهات التي أنشأتها، لا ترحّب السلطات باستخدامها، وتدعو إلى تشديد تنظيمها.

وحذرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين في خطاب تأكيد تعيينها في مجلس الشيوخ من أن العملات الافتراضية “تستخدم بشكل رئيسي لتمويل أنشطة غير مشروعة”، وتمثّل مصدر “قلق خاص”.

وأضافت أن على الحكومة الأميركية دراسة وسائل الحد من استخدامها، وضمان ألا تصبح وسيلة لتبييض الأموال.

المصدر : وكالات