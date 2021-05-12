في اتصال مع أشكينازي.. بلينكن يدعو إلى التهدئة بين الفلسطينيين وإسرائيل

أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن -في اتصال بنظيره الإسرائيلي غابي أشكينازي- أن الإسرائيليين والفلسطينيين يجب أن يتمكنوا من العيش في أمن وأمان.

وكشفت الخارجية الأميركية أن بلينكن دعا في اتصاله بنظيره الإسرائيلي، جميع الأطراف إلى تهدئة التوترات ووقف العنف.

وكان بلينكن قد قال قبل يومين إن “جميع الأطراف بحاجة إلى خفض التصعيد وتقليل التوتر واتخاذ خطوات عملية لتهدئة الأمور”، وذلك في تعليقه على التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة وغزة.

كما تحدث مستشار الأمن القومي جيك سوليفان مع نظيره الإسرائيلي و”كرر مخاوف الولايات المتحدة الجادة” بشأن عمليات الإخلاء المحتملة لعائلات فلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح بالقدس، لكنه عبَّر في الوقت ذاته “عن التزام الإدارة الأميركية بأمن إسرائيل”.

بينما ردت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين ساكي على سؤال بشأن التطورات الأخيرة -خلال مؤتمر صحفي أمس الاثنين- بأن الإدارة “تواصل مراقبة الوضع عن كثب”.

المصدر : وكالات