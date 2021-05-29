العراق: هجومان ليليان مفاجئان لـ”داعش” في بغداد وديالى

شن تنظيم “داعش” الإرهابي، بعد منتصف ليل الجمعة – السبت، هجومين استهدفا مواقع للجيش وفصائل “الحشد الشعبي” في العاصمة بغداد ومحافظة ديالى شرقي البلاد.

وأكدت مصادر أمنية عراقية أن تنظيم “داعش” هاجم دورية للجيش العراقي في منطقة الطارمية شمالي بغداد، ما تسبب بحدوث مواجهات مع عناصر الدورية، موضحة لـ”العربي الجديد” أن المواجهات أسفرت عن مقتل أحد عناصر التنظيم الإرهابي.

وأشارت إلى قيام القوات العراقية بتطويق منطقة الهجوم بحثاً عن بقية عناصر “داعش” الذين شاركوا في تنفيذ الهجوم.

وبينت المصادر ذاتها أن بقايا تنظيم “داعش” هاجمت مواقع تابعة لفصائل “الحشد الشعبي” المتمركزة في منطقة حمرين بمحافظة ديالى شرقي العراق، ما أدى إلى اندلاع مواجهات بين الجانبين تسببت بإصابة عنصرين بـ”الحشد”.

ولفتت إلى وصول تعزيزات أمنية إلى منطقة الهجوم تحسباً لاحتمال قيام تنظيم “داعش” بشن هجمات جديدة.

وتعرضت قوة مشتركة من الجيش العراقي و”الحشد العشائري” إلى تفجير بعبوة ناسفة في محافظة الأنبار غربي البلاد، في وقت سابق الجمعة، بحسب مصادر محلية أكدت لـ”العربي الجديد” أن العبوة انفجرت على قوة كانت تتفقد منزلاً فجره تنظيم “داعش” في مدينة القائم غربي الأنبار الخميس.

سياسة/القوات العراقية/(معاذ الدليمي/فرانس برس)

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حصيلة ملاحقة “داعش” في العراق: 11 معتقلاً وتدمير 13 وكراً خلال أسبوع

وأشارت إلى إصابة عنصرين من قوات الأمن، لافتة إلى فرض إجراءات أمنية مشددة في محيط منطقة التفجير بحثاً عن خيوط يمكن أن توصل إلى المنفذين.

وتواصل القوات العراقية تنفيذ عمليات ضد بقايا تنظيم “داعش” الإرهابي في مناطق متفرقة من البلاد.

وأكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة في العراق، اللواء يحيى رسول، الجمعة، اعتقال 11 عنصراً في تنظيم “داعش” الإرهابي خلال عمليات نفذتها قوات الشرطة الاتحادية للفترة ما بين 21 مايو/ أيار الحالي حتى 28 من الشهر ذاته، مشيراً إلى تدمير 13 وكراً للتنظيم.

العربي الجديد