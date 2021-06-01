رئيس الموساد: اخترقنا قلب إيران وكشفنا أسرارها النووية

القدس – قال رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي “الموساد” يوسي كوهين في حفل وداع أقيم بمناسبة مغادرته منصبه إن إسرائيل تمكنت من توجيه ضربات قوية للمشروع النووي الإيراني.

وقال كوهين “لقد اخترقنا قلب العدو الإيراني، وعملنا بلا كلل لجمع وكشف أحلك أسراره، وتمكنّا من تقويض ثقته بنفسه وغطرسته”.

وشدد رئيس الموساد المنتهية ولايته على مضاعفة النشاطات ضد النظام الإيراني ومحاربته بكل قوة حتى النهاية.

وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية أن تصريحات كوهين جاءت خلال تسليمه مهام منصبه للرئيس الجديد لجهاز “الموساد” ديفيد برنياع.

وأضاف كوهين “استولينا على الأرشيف النووي الإيراني وكشفنا للعالم البرنامج النووي العسكري الإيراني، ونواياهم في الحفاظ على القدرات العسكرية النووية، وخداع إيران وكذبها الكبير، في محاولة للضحك على العالم بأسره لسنوات”.

وتابع “لا أريد ولا أستطيع أن أفصل كل ما فعلناه لمحاربة نظام آية الله الذي يهدد بالقضاء علينا”.

وشهدت عمليات الموساد توسّعا كبيرا في الإجراءات السرية ضد إيران، ولاسيما ضدّ برنامجها النووي، شملت اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده، بالإضافة إلى تفجيرات غامضة في مواقع نووية حساسة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد تفاخر كثيرا بعملية “الموساد” في العاصمة الإيرانية طهران عام 2018، التي قال إنه تم من خلالها الحصول على الأرشيف النووي الإيراني.

وترأس كوهين الموساد بعد أن شغل منصب مستشار الأمن القومي لنتنياهو، وكان جزءا رئيسيا من الجهود لمنع إتمام الاتفاق النووي مع إيران.

والأسبوع الماضي أعلن نتنياهو تعيين رئيس جديد للموساد بدءا من الشهر المقبل، خلفا لكوهين الذي شغل المنصب لمدة خمس سنوات.

وتنتهي فترة كوهين كرئيس للموساد الثلاثاء. ويخلفه ديفيد برنياع، وهو من قدامى المحاربين في المنظمة وكان نائب رئيسها على مدى العامين الماضيين.

العرب