أمير قطر بمنتدى سانت بطرسبورغ: إنتاجنا من الغاز سيزيد بنسبة 40% بحلول عام 2026

أعلن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أن بلاده ستزيد إنتاجها من الغاز بنسبة 40% بحلول عام 2026، مؤكدا في الوقت نفسه أن المحافظة على البيئة تعتبر من أهم ركائز رؤية قطر.

وقال الشيخ تميم بن حمد آل ثاني -ضمن مشاركة دولة قطر في الجلسة الرئيسية لمنتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي (SPIEF 2021)، التي عقدت ظهر اليوم الجمعة بمدينة سانت بطرسبورغ في روسيا- إنّ التعاون الاقتصادي بين قطر وروسيا لا يقتصر على الاستثمارات المباشرة، وإنما يتعداه إلى التنسيق لإيجاد الأطر التنظيمية الدولية اللازمة لدعم هذا التعاون.

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وأشار إلى أنّ العلاقة الثنائية بين قطر وروسيا شهدت تطورا ملموسا في العقدين الأخيرين في شتى المجالات السياسية والاقتصادية، حيث أصبحت قطر تحتل مركزا متقدما في قائمة المستثمرين الأجانب في روسيا، وأضاف أنّ البلدين أسّسا مع دول أخرى منتدى الدول المصدّرة للغاز، والذي يتخذ من الدوحة مقرا له.

وثمَّن الشيخ تميم التعاون النشط في المجال الاقتصادي وخاصة في مجال الطاقة، وأكد على ثقة قطر بقوة الاقتصاد الروسي وبأهمية الاستثمار فيه، وأشار إلى حجم استثمارات دولة قطر في روسيا الذي تضاعف في السنوات الأخيرة، والتطلع إلى زيادته في السنوات المقبلة.

وأضاف في كلمته أن دولة قطر تمر بمرحلة مهمة في نهضتها الشاملة، من خلال تنفيذ إستراتيجياتها الوطنية والبرامج والمشاريع العديدة، وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030.

وأكد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أن المحرك الرئيسي للاقتصاد القطري في هذه المرحلة هو الاستثمارات في البنية التحتية والمشروعات التنموية، ولا سيما في التعليم والصحة والمواصلات والأبحاث والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وغيرها، إضافة إلى السعي نحو تحقيق التقدم في التنويع الاقتصادي والتركيز على زيادة استثمارات القطاع الخاص في كافة القطاعات الاقتصادية، عن طريق تقديم الحوافز وطرح مشاريع المشاركة بين القطاعين العام والخاص، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأشار إلى أن المشاريع التنموية في دولة قطر توفر فرصا كبيرة للشركات الأجنبية، لزيادة مساهمتها في الاقتصاد القطري في مختلف القطاعات، كما تعمل دولة قطر على زيادة الاستثمار في الطاقة الخضراء والمستدامة، ومجالات أخرى من شأنها الإسهام في الحفاظ على البيئة ومكافحة التغير المناخي.

ودعا أمير قطر القطاع الخاص في روسيا والعالم إلى استكشاف بيئة الأعمال القطرية الواعدة في كثير من المشروعات وفي شتى المجالات.

المصدر : الجزيرة