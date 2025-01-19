تهديد قطر بوقف صادرات الغاز الطبيعي المسال: تحدٍ لطموحات الاتحاد الأوروبي في الاستدامة



الباحثة شذى خليل*

أصدرت قطر، إحدى أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، تحذيرًا صارمًا للاتحاد الأوروبي، مهددة بوقف شحناتها من الغاز إذا طبق الاتحاد الأوروبي قواعده الجديدة المتعلقة بالاستدامة المؤسسية بشكل صارم. هذه القواعد، التي تهدف إلى محاسبة الشركات على ممارساتها البيئية وحقوق الإنسان، قد يكون لها عواقب كبيرة على أمن الطاقة في أوروبا وأهدافها المناخية.

توجيه الاتحاد الأوروبي للاستدامة

في وقت سابق من هذا العام، اعتمد الاتحاد الأوروبي رسميًا توجيه الاستدامة المؤسسية، الذي يفرض على الشركات الكبرى مسؤولية تأثير عملياتها على حقوق الإنسان والبيئة. يتضمن التوجيه التزامات صارمة، حيث يتعين على الشركات تقليل الآثار السلبية على حقوق الإنسان والبيئة عبر سلاسل التوريد الخاصة بها. ويمكن أن تتعرض الشركات التي لا تلتزم لهذه القواعد إلى غرامات تصل إلى 5% من إيراداتها السنوية العالمية.

يُعد هذا التوجيه جزءًا من التزام الاتحاد الأوروبي الأوسع بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050. يهدف الاتحاد إلى مواءمة شركائه التجاريين مع أهدافه البيئية، آملاً في تعزيز الممارسات المستدامة في الأعمال التجارية وسلاسل التوريد على مستوى العالم. ومع ذلك، فإن هذه الطموحات قد لاقت انتقادات حادة من الصناعات، خاصة في القطاعات مثل الطاقة، حيث تكون الآثار البيئية كبيرة.

مخاوف قطر

تعد قطر، التي تعتمد بشكل كبير على صادراتها من الطاقة، من الموردين الرئيسيين للغاز الطبيعي المسال إلى الاتحاد الأوروبي. وتمتلك شركة قطر للطاقة، المملوكة للدولة، عقودًا طويلة الأجل مع شركات الطاقة الأوروبية الكبرى مثل شل وتوتال إنيرجي وإنّي لتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى المنطقة. تعتبر هذه الصفقات حاسمة لاستراتيجية تنويع الطاقة في أوروبا، خاصة مع سعي الاتحاد الأوروبي لتقليل اعتماده على الغاز الروسي في أعقاب التوترات الجيوسياسية.

ومع ذلك، عبر وزير الطاقة القطري، سعد الكعبي، عن مخاوفه الكبيرة بشأن التأثير المالي المحتمل لتطبيق التوجيه الأوروبي. ففي مقابلة مع صحيفة فاينانشيال تايمز، قال الكعبي إن شركة قطر للطاقة قد تضطر إلى إعادة النظر في علاقاتها التجارية مع الاتحاد الأوروبي إذا تم فرض الغرامات التي قد تصل إلى 5% من إيراداتها السنوية بسبب عدم الامتثال.

وقال الكعبي: “إذا كان الأمر كذلك وأضطر إلى خسارة 5% من إيراداتي بسبب التوجه إلى أوروبا، فلن أذهب إلى أوروبا. أنا لست أهدد”. وأكد أن مثل هذه الخسارة ستؤثر بشكل مباشر على ثروات قطر الوطنية، حيث أن إيرادات شركة قطر للطاقة تمثل مصدر دخل رئيسيًا للاقتصاد القطري. بالنظر إلى حجم السكان الصغير في الدولة، فإن العواقب المالية لمثل هذه الغرامات قد تكون مدمرة.

التوتر بين المناخ وأمن الطاقة

يشير تحذير قطر إلى التوتر الكبير بين طموحات الاتحاد الأوروبي المناخية واحتياجاته من الطاقة. في حين يسعى الاتحاد الأوروبي لربط شركائه التجاريين بأهدافه البيئية، فإنه يجب أيضًا أن يوازن بين هذه الأهداف وواقعه المعقد في تأمين الطاقة. تعتبر قطر مصدرًا حيويًا للغاز الطبيعي المسال في أوروبا، وأي اضطراب في هذه الإمدادات قد يهدد أمن الطاقة في القارة، خاصة في ظل الأزمة المستمرة التي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا.

يواجه الاتحاد الأوروبي تحديًا كبيرًا في موازنة طموحاته البيئية مع تأمين احتياجات الطاقة. ومن غير المرجح أن تتعاون البلدان مثل قطر مع هذه القواعد الصارمة إذا كان تطبيقها سيؤثر سلبًا على مصالحها الاقتصادية.

الطريق إلى الأمام

بينما يسعى الاتحاد الأوروبي إلى فرض توجيه الاستدامة، سيتعين عليه النظر بعناية في العواقب الجيوسياسية والاقتصادية لهذه السياسات. في حين أن هدف التوجيه في تقليل التأثير البيئي لعمليات الشركات أمر جدير بالثناء، فإن العقوبات الصارمة قد تؤدي إلى توتر العلاقات مع موردي الطاقة الرئيسيين مثل قطر، الذين يعتبرون ضروريين لتلبية احتياجات أوروبا من الطاقة.

يُعد التحدي بين قطر والاتحاد الأوروبي تذكيرًا بأن جهود الاستدامة العالمية يجب أن تأخذ في الاعتبار الواقع الاقتصادي المتنوع للدول المنتجة والمستهلكة. ولتفادي تنفير شركاء التجارة الرئيسيين، قد يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى استكشاف طرق لتطبيق أهدافه المناخية دون المساس بأمن الطاقة. سيتطلب ذلك حوارًا وتعاونًا مع دول مثل قطر لضمان أن تكون تدابير الاستدامة عملية ومفيدة للطرفين.

في الختام

يُبرز النزاع حول توجيه الاستدامة للاتحاد الأوروبي التحديات التي تواجهها الدول في تحقيق أهداف المناخ العالمية مع الحفاظ على أمن الطاقة. بينما يهدف الاتحاد الأوروبي إلى تقليل التأثير البيئي لممارسات الشركات، فإن فرض غرامات قاسية قد يعقد علاقاته مع شركاء الطاقة الرئيسيين مثل قطر. إن إيجاد طريقة متوازنة تلبي احتياجات المناخ وأمن الطاقة ستكون أمرًا بالغ الأهمية لعلاقات الاتحاد الأوروبي مع قطر وللانتقال العالمي إلى اقتصاد مستدام.

وحدة الدراسات الاقتصادية / مكتب شمال امريكا

مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية