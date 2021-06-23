النفط يبلغ أعلى مستوى فيما يزيد على عامين بفضل المخزونات الأميركية

تجاوز النفط اليوم الأربعاء 75 دولارا للبرميل ليبلغ أعلى مستوياته منذ أواخر 2018، بعد أن عزز تقرير للقطاع بشأن مخزونات الخام في الولايات المتحدة وجهات النظر بشأن شح الإمدادات بالسوق مع تنامي السفر في أوروبا وأميركا الشمالية.

وقال مصدران بالسوق إن معهد البترول الأميركي أفاد بأن مخزونات الخام تراجعت بأكثر من المتوقع 7.2 ملايين برميل.

وصعد سعر خام برنت 81 سنتا أو ما يعادل 1.1% إلى 75.62 دولارا للبرميل بحلول الساعة 08:24 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ أكتوبر/تشرين الأول 2018 عند 75.64 دولارا.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 49 سنتا أو ما يعادل 0.7% إلى 73.34 دولارا للبرميل، ليقترب بذلك من أعلى مستوى منذ أكتوبر/تشرين الأول 2018.

وارتفع سعر برنت أكثر من 45% منذ بداية العام بدعم من تخفيضات الإمدادات التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومع تنامي الطلب بفضل تخفيف قيود الحد من انتشار فيروس كورونا.

ويتحدث بعض المسؤولين التنفيذيين بالقطاع عن عودة الخام إلى سعر 100 دولار للبرميل.

وستجتمع أوبك (opec) وحلفاؤها المجموعة المعروفة باسم “أوبك بلس” أول يوليو/تموز المقبل.

وقال مصدران في “أوبك بلس” أمس إن المجموعة تبحث تخفيفا أكبر لخفض الإنتاج القياسي المُطبق منذ العام الماضي اعتبارا من أغسطس/آب المقبل، لكن لم يُتخذ قرار بشأن الأحجام المحددة.

المصدر : رويترز + وكالة الأناضول