اقتصاد الظل غير الشرعي مسار الميلشيات في العراق وسوريا وإيران الداعم الأكبر.

على طول الحدود السورية العراقية، وبسبب عدم الاستقرار السياسي في البلدين، فقد ظهرت وانتشرت جهات فاعلة غير حكومية، بعضها تتحذ شكلا هجينًا، ويتم إضفاء الطابع المؤسسي عليها من قبل الدولة ، لها أشكالًا متعدد تابعة للدولة من حيث الحقوق والرواتب، فقد تشوه المعنى الحقيقي لها، ولا تستطيع تصنيفها بشكل واضح هل هي مع الدولة وولائها للدولة ام هي مجرد مليشيات وعصابات لكن تحت إطار قانوني، ولها وجه آخر وطرق أخرى غير شرعية في الحصول على مطامع أخرى بطرق استحواذا عنف تهديد استغلال وغيرها ما يسمى اقتصاد الظل، نشاط الاقتصادي غير المشروع ، فهي تستغل أبناء المواطن وتمارس العنف والاستغلال المادي والاتاوات من اجل مصالحها المادية ، فقد غيرت الاقتصاد والمشهد السياسي .

تشهد المدن الحدودية بين العر اق وسوريا مثل القائم – البوكمال، تفشي تجارة النفط والغاز عبر الحدود، وتهريب الأسلحة، والبشر، والبضائع، والمخدرات.

من الواضح أن الميليشيات العراقية، لا سيما تلك المدعومة من إيران، تحتكر طرق التهريب المهمة من وإلى إيران وسوريا وتركيا، ويجني تهريب النفط أكبر قدر من المال ، مع تسجيلات تصل إلى 10000 برميل في اليوم تعبر الأنبار إلى سوريا. ومع ذلك، فإن مدى تورطهم في تهريب المخدرات عبر الحدود منذ ظهور داعش كبير جدا.

ان البيئة التي خلفتها الحرب والفوضى السياسية في العراق وسوريا، خلقت الفرص الاقتصادية تلك المثمرة للميليشيات في البلدين، وهذه المليشيات او الجماعات من مصلحتها الحفاظ على العنف وعدم الاستقرار لتبرير انتشارها وبقائها هذا ومع ارتفاع معدلات البطالة وزيادة عسكرة الحكم والاقتصاد، أصبح تشكيل الميليشيات والانضمام إليها واستدامتها أحد الأساليب المربحة الساعية إلى الريع. مما جعل هذه الدول تدخل في حالة عنف دائمة، حتى تتمكن الميليشيات من الحفاظ على وجودها والحفاظ على أرباحها.

– ضعف الدولة: العراق

تتكون الجماعات المسلحة في العراق اليوم بشكل أساس من مليشيات داخل وحدات الحشد الشعبي، استحوذت معظم هذه المجموعات على أمن الدولة ، خاصة بعد غزو داعش الإرهابي للموصل في عام 2014. وهي تعكس عددًا كبيرًا من الهياكل القيادية وتنوعات القوة القسرية والمالية والسياسية والاجتماعية والدينية. على الرغم من تمتع العديد من الجماعات بمكانة الأبطال، لمساهمتها في هزيمة داعش، إلا أنها تفقد شعبيتها وبدأ يُنظر إليها على أنها منظمات خارجة عن إرادة الدولة حيث فشلت محاولات عديدة في دمجها ضمن صفوف قوات الأمن العراقية .

مارست هذه المليشيات وبعد تحرير الموصل ، ضغوطا كبيرة على سكان المناطق المحررة ، حيث يشعر السكان في الموصل بالانزعاج من استيلاء المليشيات الشيعية في وحدات الحشد الشعبي ، مثل عصائب أهل الحق وسرايا الخراساني على ممتلكات الوقف السني. سوق “بالا” في المدينة ، على سبيل المثال ، الذي كان خاضعًا للوقف السني ، أصبح الآن تحت سيطرة الوقف الشيعي ، مع تخويف السكان بقوة لدفع الإيجار.

تقوم الميليشيات أيضًا ببناء إمبراطوريات عقارية في العراق ، سيطرت على مكاتب مهمة مثل دائرة تسجيل الأراضي من أجل الاستحواذ على العقارات المربحة.

كما وتقوم بعض المليشيات بتجارة المخدرات في العراق لكسب الملايين، وبحسب قائد وحدة المخدرات محمد علوان، فإن منطقته في بغداد بها ما يصل إلى 10٪ من السكان مدمنين على المخدرات، ومعظمهم على الكريستال ميث. مع 60٪ من سكان العراق تحت سن 25 سنة وبطالة الشباب تصل إلى 36٪ ، يبدو أن سنوات الحرب واليأس والانحلال الأخلاقي المجتمعي دفعت شباب العراق نحو المخدرات كآلية للفرار.

وتقول بعض المصادر المختصة إن استخدام الكريستال ميث قد انتشر في العراق في السنوات الأخيرة. يأتي معظمها، الذي يشكل ما يصل إلى 60٪ من تجارة المخدرات ، من الحدود الإيرانية المليئة بالثغرات. يمكن للمهربين الذين لديهم صلات أو رشاوى كبيرة المرور عبر نقاط مراقبة الحدود التابعة لوحدة الحشد الشعبي ، مع شحنات كبيرة غير خاضعة للرقابة.

– ضعف الدولة: سوريا

وبالمثل ، توجد في سوريا مجموعات مختلفة شبه مستقلة يعتمد عليها النظام في البقاء، أصبح الكثير منهم الآن جزءًا من قوة الدفاع الوطني (NDF) ، حيث تم دمج الشبيحة ، وهي عصابة علوية شبيهة بالمافيا ، مع مجموعات الأقليات الأخرى ، مثل المسيحيين والشيعة والدروز الذين شكلوا على التوالي ميليشياتهم الخاصة. لقد تحولوا تدريجياً من عصابات إجرامية ومليشيات إلى مجموعات شبه عسكرية لامركزية ووحدات مسلحة منظمة. ومع ذلك ، فإن العديد من القوى داخل الجبهة الديمقراطية الوطنية ، وكذلك القوى الخارجة منها ، لا تزال خارج سيطرة الدولة.

مما يجعل المشهد معقد للنظام السوري، حيث تتشابك سرقة الممتلكات وجهود إعادة الإعمار ، حيث يستغل النظام والجماعات التابعة له التحولات الديموغرافية الهائلة من أجل تخصيبهم.

وتعمل سياساتها النيوليبرالية الخاصة بالتحرير والخصخصة كأدوات للدولة لتوطيد سلطتها. مع خصخصة أقسام من الاقتصاد ، أصبحت قنوات للرعاية. ومع ذلك ، للحفاظ على هذا النظام الوراثي ، يعتمد النظام السوري وأتباعه على القوة الخام لتجميع الثروة.

في كلا البلدين، لم تتم إعادة الأراضي المستردة من داعش إلى أصحابها الأصليين، حيث يتم التعامل مع النازحين واللاجئين بالريبة والتهميش. في سوريا ، على سبيل المثال ، أدت استعادة قوات النمر للسيطرة على بلدة مورك إلى سرقة الأراضي على نطاق واسع. في إحدى الحالات ، كان على أحد السكان المحليين دفع ما يصل إلى 5000 دولار لعضو من قوات النمر لاستعادة أرضه.

وفي كلا البلدين ، تستفيد الميليشيات من الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية وغير المشروعة مثل التهريب ونقاط التفتيش والابتزاز والبيع الفوري والنهب. تهريب النفط هو النشاط الأكثر ربحًا في هذه الدول الغنية بالموارد. على سبيل المثال ، يتم اعتراض 10٪ من النفط من البصرة وتهريبه ، وعلى الرغم من الإجراءات الصارمة ، إلا أن التهريب لا يزال منتشرًا بشكل كبير.

كما أن نقاط التفتيش شائعة جدًا وتشكل مناطق نزاع بين السكان المحليين والمليشيات التي تديرها. معدلات الابتزاز والاستيلاء على الأراضي تخلق بيئات معادية. علاوة على ذلك ، عندما تجف الخزائن ، يقوم المجندون ، مثل أولئك من NDF على سبيل المثال ، بتعويض جرائم مثل سرقة الآثار الرومانية من المتحف في تدمر.

بالإضافة إلى الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية وغير المشروعة ، تعتمد هذه الميليشيات على الدعم من الأفراد والدول الخارجية. إن أقوى الجماعات في وحدات الحشد الشعبي ، مثل كتائب حزب الله وعصائب أهل الحق ومنظمة بدر ، متحالفة مع إيران. وبالمثل في سوريا ، يلعب الحرس الثوري الإيراني دورًا رئيسا في توفير التوجيه والتمويل والأسلحة لقوات الدفاع الوطني.

ختاما وفي مراجعة لبعض تصريحات القادة الإيرانيين، نجد مسؤول إيراني في القوات المسلحة الإيرانية، ذكر بشكل واضح وصريح، خلال ذكرى الحرب الإيرانية العراقية، أن بلاده تسيطر على أربع عواصم عربية؛ هي بغداد ودمشق وبيروت وصنعاء.

باتت اليوم تسيطر على أهم عاصمتين عربيتين؛ هما بغداد ودمشق، اللتان تمثلان رمزاً للخلافة الإسلامية ، فبعد تدخلها بالعراق وجدت إيران في الأحداث بسوريا فرصتها للتغلغل هناك، وأيضاً لا يمكن إغفال الجانب الطائفي في تفسير التدخل الإيراني بسوريا، والعراق من خلال المليشيات وتدمير واستغلال البلدين

يشعر السكان المحليون على جانبي الحدود بعدم الاستقرار بسبب الوجود الكثيف للجماعات المدعومة من إيران ، مثل حركة حزب الله النجباء وحركة أنصار الله العوفية ولواء فاطميون ، المتورطة في الصراع السوري. ينتج عن هذا وضعًا متقلبًا بشكل خاص لأن المجتمعات عبر المنطقة الحدودية بين العراق وسوريا لها روابط قبلية وعائلية قوية ، فضلاً عن مشاعر سنية وقومية عربية. وبالتالي ، فإن أي أعمال غير حساسة واستفزازية من قبل الميليشيات المدعومة من إيران ، يمكن أن تمنح داعش الفرصة لاستغلال التنافر، وهنا يجب على الدولتين سوريا والعراق تقوية مركزية الدولة لإرجاع الأمور الى نصابها .

وحدة الدراسات الاقتصادية / مكتب شمال امريكا

مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية

