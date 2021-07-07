خسائر بصفوف الجيش العراقي إثر هجوم على قاعدة عين الأسد

أفاد مراسل “سكاي نيوز عربية”، الأربعاء، بوقوع خسائر بشرية في صفوف الجيش العراقي بعد هجوم بعدد من الطائرات المسيرة على قاعدة عين الأسد بالأنبار.

وذكر مراسلنا أن هجوما ثانيا وقع بطائرة مسيرة مفخخة على قاعدة حقل العمر النفطية القريبة من الحدود العراقية السورية، والتي تشغلها القوات الأميركية.

ويأتي الهجوم على قاعدة عين الأسد، بعد 48 ساعة من إعلان التحالف الدولي سقوط 3 صواريخ على قاعدة “عين الأسد”.

وخلال الفترة الماضية، استهدفت عدة هجمات قاعدة عين الأسد ومطار بغداد الدولي، حيث تتمركز قوات أميركية، وتنفذ الهجمات سواء بالصواريخ أو بالطائرات المسيرة.

وتوجه الولايات المتحدة أصابع الاتهام إلى الميليشيات الموالية لإيران، وسط توتر متصاعد بين واشنطن وطهران.

وتنشر الولايات المتحدة 2500 عسكري في العراق، من بين 3500 عنصر من قوات التحالف الدولي هناك.

الشرق الاوسط / سكاي نيوز