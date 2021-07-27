صندوق النقد الدولي يعبر عن استعداده لدعم تونس في التغلب على ضغوط “غير عادية”

قال متحدث باسم صندوق النقد الدولي إن الصندوق على استعداد لمواصلة مساعدة تونس في التغلب على تداعيات أزمة فيروس كورونا وتحقيق تعاف “غني بالوظائف” وإعادة مالية البلاد إلى مسار مستدام.

وأضاف المتحدث ردا على أسئلة من رويترز “نراقب عن كثب تطورات الوضع في تونس.. لا تزال تونس تواجه ضغوطا اجتماعية واقتصادية غير عادية، منها تداعيات جائحة كوفيد-19 التي تسبب خسائر كبيرة في الأرواح، وتطلعات التونسيين إلى نمو أعلى وغني بالوظائف وشامل”.

وتواجه الديمقراطية الغضة في تونس أسوأ أزمة لها في 10 سنوات بعد أن أطاح رئيس البلاد قيس سعيد بالحكومة وجمّد البرلمان، في خطوة اعتبرتها الأحزاب الرئيسية انقلابا.

وتسعى تونس للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي مدته 3 سنوات بقيمة 4 مليارات دولار للمساعدة في استقرار وضع ميزان المدفوعات، بعد اتساع عجز ميزان المعاملات الجارية إلى 7.1% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي.

المصدر : رويترز