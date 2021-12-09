الأمير محمد بن سلمان والشيخ تميم يترأسان اجتماع المجلس التنسيقي السعودي القطري

وصل الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم (الأربعاء، إلى دولة قطر في زيارة رسمية.

وكان في استقباله لدى وصوله مطار الدوحة الدولي، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.

وتوجه ولي العهد، وأمير دولة قطر، في موكب رسمي إلى الديوان الأميري.

وأجريت لولي العهد، مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلامان الملكي السعودي والأميري القطري، ثم استعرض حرس الشرف.

بعد ذلك توجه ولي العهد السعودي إلى مجلس الشعب، حيث تشرف عدد من أعيان دولة قطر بالسلام على ولي العهد.

وقد ترأس ولي العهد، وأمير دولة قطر، الاجتماع السادس لمجلس التنسيق السعودي القطري.

ورحب أمير دولة قطر، في مستهله بولي العهد في زيارته الحالية لدولة قطر، فيما عبر ولي العهد عن شكره وتقديره لسمو أمير دولة قطر على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

ونقل ولي العهد خلال الاجتماع، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، للشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، فيما حمله تحياته لخادم الحرمين الشريفين.

وجرى خلال الاجتماع استعراض أوجه العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، كما جرى تناول مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

وفي ختام الاجتماع، وقع ولي العهد، وأمير دولة قطر، على محضر اجتماع الدورة السادسة لمجلس التنسيق السعودي القطري.

الشرق الاوسط