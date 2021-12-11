التضخم في ألمانيا يقفز لأعلى مستوى في 30 عاما

قفز معدل التضخم بألمانيا 5.2% في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بأسرع وتيرة سنوية منذ 30 عاما، وفق أحدث بيانات المكتب الفدرالي للإحصاء صدرت اليوم الجمعة.

وجاءت الزيادة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بفارق 0.7% عن المعدل المسجل في أكتوبر/تشرين الأول السابق عند 4.5%.

وقال رئيس المكتب الفدرالي للإحصاء جورج ثيل إن معدل التضخم ارتفع للمرة السادسة على التوالي، ووصل في نوفمبر/تشرين الثاني إلى أعلى مستوى سجله في عام 2021 حتى الآن.

وأضاف أنه تم قياس معدل التضخم الأعلى آخر مرة في يونيو/حزيران 1992 حين زاد معدل التضخم 5.8%.

ووفق بيانات المكتب الفدرالي للإحصاء، انخفض مؤشر أسعار المستهلك بشكل طفيف بنسبة 0.2% في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على أساس شهري.

وارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 22.1% في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على أساس سنوي، كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية بنسبة 4.5% في نوفمبر/تشرين الثاني مقارنة بالشهر ذاته في 2020.

وبلغ معدل التضخم باستثناء الطاقة 3.4% الشهر الماضي.

وازداد معدل التضخم منذ شهور في ألمانيا بسبب ارتفاع أسعار الطاقة المرافق للتعافي الاقتصادي من أزمة كورونا، كما أصبح لإلغاء الخفض المؤقت لضريبة القيمة المضافة في ألمانيا تأثير كامل الآن على أسعار المنتجات، ذلك إلى جانب ضريبة ثاني أكسيد الكربون المطبقة منذ بداية العام.

المصدر : وكالة الأناضول + وكالة الأنباء الألمانية