أول زيارة لرئيس الوزراء الإسرائيلي إلى الإمارات بعد تطبيع العلاقات

القدس – يتوجه نفتالي بينيت إلى الإمارات العربية المتحدة الأحد بحسب ما أعلن مكتبه، في أول زيارة رسمية لرئيس وزراء إسرائيلي منذ إقامة العلاقات بين البلدين العام الماضي.

وقال مكتب بينيت في بيان إن “رئيس الوزراء نفتالي بينيت يغادر الأحد إلى الإمارات”، موضحا أن “رئيس الوزراء سيلتقي غدا (الاثنين) مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان”.

وأكد البيان أنهما سيبحثان “تعميق العلاقات بين البلدين، خاصة في المجال الاقتصادي وفي القضايا الإقليمية، مما يساهم في تعزيز الازدهار والرفاهية والاستقرار في البلدين”.

وبحسب البيان، فإن هذه “أول زيارة رسمية لرئيس وزراء إسرائيلي إلى الإمارات”. ووصفتها الصحافة الإسرائيلية بأنها “تاريخية”.

ووقّعت إسرائيل في الخامس عشر من سبتمبر 2020 في واشنطن برعاية الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب وحضوره، اتّفاق إقامة علاقات مع الإمارات.

والإمارات أول دولة خليجية وثالث دولة عربية توقّع اتفاق تطبيع للعلاقات مع الدولة العبرية بعد الأردن (1994) ومصر (1979)، وتلتها في ذلك البحرين ثم السودان وأخيرا المغرب.

وتوصلت إسرائيل إلى هذه الاتفاقات في عهد رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي السابق ترامب.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد زار الإمارات أواخر يونيو الماضي، وقام بتدشين أول سفارة للدولة العبرية في الخليج.

ويعتبر الموقف المتقارب من إيران بين إسرائيل وبعض دول الخليج من الأسباب المساهمة في إقامة العلاقات.

وتأتي الزيارة بينما استأنفت طهران والقوى الكبرى محادثات تهدف إلى إحياء الاتفاق المبرم بين إيران وست قوى كبرى (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا) عام 2015 بشأن برنامج طهران النووي، بعد سنوات من التوتر والمفاوضات الشاقة.

وأتاح الاتفاق رفع الكثير من العقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية، في مقابل تقييد أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها.

وكانت الولايات المتحدة انسحبت بقرار أحادي في عهد ترامب من الاتفاق في 2018، ومن المقرر أن تشارك بشكل غير مباشر في المحادثات.

وطلبت إسرائيل في وقت سابق هذا الشهر من الولايات المتحدة “وقفا فوريا” للمحادثات الجارية في فيينا. وأكد بينيت أن إيران تمارس “ابتزازا نوويا باعتباره أحد تكتيكات إجراء المفاوضات، وأنّ الردّ المناسب يكون بوقف المفاوضات فورا واتخاذ خطوات صارمة من قبل الدول العظمى”.

وكان مستشار الأمن القومي الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان زار إيران في وقت سابق هذا الشهر، في أول زيارة من نوعها منذ 2016.

وتتطلع الإمارات وإسرائيل إلى جني ثمار التطبيع وتحقيق أرباح سريعة، بعد التداعيات الاقتصادية السلبية محليا لأزمة تفشي وباء كوفيد – 19، وقد وقّعت الدولتان اتفاقات في مجال الإعفاء من التأشيرات والسياحة والمال وغيرها.

وفي نوفمبر الماضي، أعلنت شركة “البيت سيستمز” الإسرائيلية للأسلحة عن فتح فرع لها في الإمارات.

وزار نحو 200 ألف إسرائيلي الإمارات منذ إقامة العلاقات، بحسب القنصل العام لإسرائيل في دبي. وتشارك إسرائيل أيضا في معرض “إكسبو 2020” الذي يعقد في دبي حاليا.

العرب