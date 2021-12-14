النفط يحقق مكاسب ضئيلة وأسواق المال الخليجية تتراجع

حققت أسعار النفط اليوم الثلاثاء مكاسب صغيرة معوضة خسائر تكبدتها في وقت سابق من اليوم بسبب مخاوف المستثمرين إزاء الطلب على النفط بعد معاودة أوروبا وآسيا فرض قيود وسط زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 25 سنتا أو 0.3% إلى 74.64 دولارا للبرميل بحلول الساعة (07:32) بتوقيت غرينتش.

وقال كبير المحللين في “أواندا”، إدوارد مويا، إن “المتعاملين في الطاقة لا يريدون المراهنة ضد أوبك+، لكن جميع المخاطر القصيرة المدى -من أوميكرون إلى تشديد مجلس الاحتياطي الاتحادي السياسة النقدية- تثبت جميعها أن لها تأثيرا سلبيا للغاية على توقعات أسعار النفط على الأمد القصير”.

وتشدد حكومات حول العالم -من بينها بريطانيا والنرويج- القيود لوقف انتشار المتحور أوميكرون، وتوفي شخص على الأقل في بريطانيا بعد إصابته بالمتحور وهي أول وفاة مؤكدة معلنة مرتبطة بالسلالة الجديدة سريعة الانتشار.

ومع ذلك، رفعت منظمة أوبك توقعاتها للطلب العالمي على النفط للربع الأول من عام 2022، والتزمت بجدولها الزمني للعودة إلى مستويات ما قبل الجائحة، قائلة إن أوميكرون سيكون له تأثير طفيف وقصير.

في غضون ذلك، من المتوقع أن يزداد العرض مع توقع زيادة إنتاج أكبر حوض صخري في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي في يناير/كانون الثاني المقبل، وفقا لتوقعات شهرية من إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس الاثنين.

تراجع الأسهم الخليجية

كما تراجعت أغلب أسواق الأسهم في الخليج في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء، متماشية مع أسعار النفط والأسهم الآسيوية ومع قلق المستثمرين من انتشار المتحور أوميكرون من فيروس كورونا.

ونزل المؤشر السعودي 0.2%، متأثرا بتراجع سهم البنك السعودي الفرنسي 1.2% وهبوط سهم شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات بنسبة 1.1%.

وهبط مؤشر دبي 0.5%، متأثرا بهبوط سهم بنك دبي الإسلامي 0.9%، وتراجع سهم بنك الإمارات دبي الوطني 0.4%.

وفي أبو ظبي، تراجع المؤشر 0.8% مع هبوط سهم “ألفا ظبي” القابضة 0.8%، ونزل مؤشر قطر 0.3% متأثرا بانخفاض سهم بنك قطر الوطني بنسبة 0.8%.

المصدر : رويترز