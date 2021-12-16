ارتفاع بورصات الخليج الرئيسية مع صعود أسعار النفط والأسهم الآسيوية

ارتفعت معظم أسواق الأسهم الخليجية في التعاملات المبكرة اليوم الخميس مع صعود أسعار النفط والأسهم الآسيوية، بعد أن أعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي سياسته التي طال انتظارها وبخلاف ذلك أصدر توقعات إيجابية بشأن الاقتصاد.

وصعد المؤشر السعودي بنسبة 0.8% مع صعود سهم مصرف الراجحي 1.3%، وكذلك سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) لصناعة البتروكيماويات 1.9%.

وعرضت سابك، رابع أكبر شركة بتروكيماويات في العالم من حيث المبيعات وقيمة الأصول، توزيعات أرباح عن النصف الثاني من العام بواقع 2.25 ريال للسهم، وارتفع مؤشر أبو ظبي 0.1% مع صعود سهم اتصالات 1.2%.

وارتفعت أسعار النفط، وهي عامل محفز رئيسي لأسواق المال الخليجية، بعد أن أشارت الولايات المتحدة ضمنا إلى أن طلب المستهلكين على المنتجات النفطية ارتفع إلى مستوى قياسي في أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم، حتى في الوقت الذي يهدد فيه المتحور أوميكرون من فيروس كورونا بالحد من الاستهلاك العالمي.

وزاد مؤشر دبي الرئيسي 0.3% مدعوما بارتفاع بنسبة 1% سعر سهم شركة إعمار العقارية وزيادة بنسبة 1.1% في سهم دبي للاستثمار.

وارتفع المؤشر القطري 0.4%، وزاد سهم صناعات قطر 1.3%، وقال البنك المركزي القطري اليوم الخميس إنه سيبدأ العمل على خفض تدريجي للإجراءات التي اعتمدها لدعم الاقتصاد، نظرا للتعافي من تداعيات أزمة فيروس كورونا في البلاد.

المصدر : رويترز