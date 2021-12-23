جو بايدن يُنهي العام الأول من عهدته بالكثير من المتاعب

واشنطن- تتراكم المتاعب والمشكلات على إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن التي لم تكمل بعد عامها الأول، لكنها اصطدمت بعدد من الصعوبات التي تعجز عن حلها ومن بينها أزمة جائحة كورونا التي استغلها الرئيس الديمقراطي لصالحه خلال حملته الانتخابية.

ومع تراجع شعبيته إلى نحو 40 في المئة، بات الرصيد السياسي لبايدن متدنيا جدا قبل أقل من عام من انتخابات منتصف الولاية، التي من الممكن جدا أن يخسر فيها الديمقراطيون الغالبية في مجلسي النواب والشيوخ.

وفشل بايدن الأسبوع الماضي في تمرير مشروعه الضخم للإنفاق الاجتماعي والبيئي المفترض أن يمكّن الولايات المتحدة من مواجهة تحدّيات القرن الحادي والعشرين، إثر اصطدامه بمعارضة سناتور ديمقراطي للخطة، مما يضاعف الرهانات أمام عهدته الرئاسية التي تبدو أمام مأزق كبير.

جو مانشين يرفض دعم خطة بايدن الاستثمارية “إعادة البناء بشكل أفضل” البالغة قيمتها 1.75 تريلون دولار

ولدى عودته إلى البيت الأبيض إثر تمضيته عطلة نهاية الأسبوع في منزل العائلة في ديلاوير، توجّه الرئيس البالغ 79 عاما واضعا كمامة سوداء من المروحية الرئاسية إلى المكتب البيضوي رأسا، من دون الإدلاء بأي تصريح، ومن دون الالتفات حتى إلى الصحافيين المحتشدين في المكان.

ولم يرد بايدن شخصيا على النكسة التي تعرّض لها مشروعه الضخم برفض السناتور الديمقراطي جو مانشين دعم الخطة الاستثمارية “إعادة البناء بشكل أفضل” البالغة قيمتها 1.75 تريلون دولار، والتي يفترض أن تمكّن الولايات المتحدة من مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين على غرار التغيّر المناخي والمنافسة الصينية.

وسعى زعيم الغالبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر إلى رفع معنويات أعضاء حزبه، متعهدا بعرض المشروع الذي يشكل أحد أركان أجندة سيد البيت الأبيض، على التصويت في المجلس.

وقال شومر “سنصوّت على نسخة منقّحة من مشروع قانون إعادة البناء بشكل أفضل الذي أقره مجلس النواب، وسنستمر بالتصويت إلى أن يتحقق شيء ما”.

لكن لم يتّضح كيف يمكن إقرار المشروع بافتقاد الديمقراطيين لصوت سناتور وست فرجينيا في مجلس تتوزع المقاعد فيه مناصفة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

وكان مانشين قد أعلن الأحد في تصريح لشبكة “فوكس نيوز” أنه يعارض مشروع القانون، الذي ينص على إصلاحات كبرى على صعيد الرعاية الصحية والهجرة والمناخ والتعليم.

وكرر مانشين الاثنين في مقابلة مع إذاعة “وست فرجينيا مترو نيوز” أنه لن يصوت مع هذه “الإصلاحات الطموحة جدا”.

كذلك أعلن الأعضاء الجمهوريون في مجلس الشيوخ الذين دعموا مشروع الرئيس للبنى التحتية أنهم لن يدعموا “إعادة البناء بشكل أفضل”، معتبرين أن هذا المشروع سيدفع الولايات المتحدة نحو “الاشتراكية”.

وفي حين آثر بايدن الصمت، أصدرت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي بيانا لاذعا انتقدت فيه مانشين واتّهمته بـ”الإخلال بالتعهدات التي قدّمها للرئيس” وبـ”تغيير موقفه بشكل مفاجئ وغير مبرر”.

وبذل بايدن السناتور المخضرم السابق الذي يعتبر نفسه سيدا للعبة التشريعية، جهودا شخصية لإقناع مانشين بدعم خطته، مثيرا في ذلك غضب الجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي.

وفي تصريح لشبكة “أم.أس.أن.بي.سي” قالت النائب البارزة في الجناح اليساري للحزب ألكسندريا أوكاسيو-كورتيز “لقد حان الوقت حقا للتخلي عن الحرص الشديد” و”العمل من أجل الأسر العاملة في هذا البلد”.

ألكسندريا أوكاسيو-كورتيز: لقد حان الوقت حقا للتخلي عن الحرص الشديد

وبقدر ما بدا بايدن عاجزا في مواجهة سناتور يمثل ولاية صغيرة لا يتخطى عدد سكانها 1.7 مليون نسمة، بدا قليل الحيلة إزاء موجة تفش جديدة لكوفيد – 19 في بلاد تخطّت حصيلة وفياتها من جراء فايروس كورونا أكثر من 800 ألف شخص.

والأحد حذّر مستشار البيت الأبيض للأزمة الصحية أنتوني فاوتشي من أن الشتاء المقبل سيكون بالغ الصعوبة، مع تسبب المتحوّرة أوميكرون بتسارع وتيرة الإصابات عالميا.

وقال فاوتشي لشبكة “أن.بي.سي نيوز” الإخبارية أن أوميكرون “ستجعل الأسابيع والأشهر المقبلة قاسية”.

ووفق المركز الأميركي لمراقبة الأمراض والوقاية منها، تلقى أكثر من 70 في المئة من سكان الولايات المتحدة جرعة لقاح واحدة على الأقل، وبحسب فاوتشي لا يزال 50 مليونا غير محصّنين.

وتسجّل نسب إشغال المستشفيات ارتفاعا كبيرا، فيما تتشكل أمام مراكز الخضوع للفحوص طوابير انتظار طويلة، في حين تلغى أحداث رياضية وترفيهية، مما يفاقم الأزمة التي تواجه بايدن الذي انتخب على خلفية تعهد بالانتصار على الفايروس وحماية الأميركيين بعد التصريحات الملتبسة للرئيس السابق دونالد ترامب بشأن الجائحة.

لكن تبيّن أن السيطرة على كورونا أمر صعب في بلاد أصبح فيها التلقيح ووضع الكمامات مصدر انقسام سياسي، وتنتهي فيها التوجيهات الفيدرالية في حالات كثيرة بنزاعات قضائية.

وسعى بايدن إلى فرض إلزامية التلقيح على القطاع الخاص والموظفين الفيدراليين، لكنه اكتفى في الأسابيع الأخيرة بحض السكان على تلقي اللقاح.

وفي محاولة لاحتواء متحورة أوميكرون، أعلنت الإدارة الأميركية الثلاثاء أنها ستفتح مراكز اتحادية في مدينة نيويورك هذا الأسبوع لإجراء فحوص كوفيد – 19 وستقوم بشراء 500 مليون جهاز يتيح الاختبار المنزلي السريع للكشف عن كورونا، يمكن للأميركيين طلبه عن طريق الإنترنت مجانا اعتبارا من يناير القادم.

العرب