كازاخستان… بيئة تنافسية بين روسيا وتركيا

د. معمر فيصل خولي

في الثاني من كانون الثاني/ يناير الحالي، اندلعت في جنوبي غرب كازاخستان مظاهرات جنوب غرب كازاخستان؛ احتجاجا على إعلان الحكومة الارتفاع الحاد في أسعار الغاز الطبيعي المسال. في دولة تعتبر من أهم الدول المنتجة للغاز في العالم، إضافة إلى كونها تملك احتياطيا نفطيا كبيرا يعادل احتياطيات العراق، ولعلّ هذه المفارقة الواضحة كانت السبب في أن الاحتجاجات الشعبية انطلقت في مدينة جناوزين، مركز صناعة النفط في كازاخستان.

قوة الاحتجاجات، وانتشارها السريع إلى أنحاء عديدة ومدن، بينها ألما آتا، العاصمة الاقتصادية للدولة، والطابع السياسي الذي اتجهت إليه، عناصر فاجأت السلطات الكازاخية فسارعت إلى إعادة أسعار الغاز إلى سابق عهدها، لكنها فوجئت مرة أخرى بأن الاحتجاجات لم تتوقف، رغم إعلان الرئيس قاسم توكاييف إقالة الحكومة وإعلان حالة الطوارئ في عدد من الأقاليم، بما فيها العاصمة نور سلطان.

وعقب سنوات طويلة من الدبلوماسية التركية الهادئة التي هدفت إلى إحياء النفوذ التاريخي في آسيا الوسطى بالتركيز على الروابط العرقية والدينية وتعزيز العلاقات الثقافية والاقتصادية والسياسية، جاءت الآلة العسكرية الروسية لتثبت مجدداً تفوقها في التنافس الروسي التركي على النفوذ في المنطقة الاستراتيجية المعقدة.

فبينما كانت تركيا تحاول فهم السياق العام للاحتجاجات التي تفجرت في كازاخستان من أجل اتخاذ موقف واضح للتحرك وإجراء اتصالات سياسية للعب دور في الأزمة التي تطورت بشكل سريع هناك، كان الجيش الروسي قد بدأ بالفعل في نقل دباباته وقواته العسكرية إلى العاصمة الكازاخستانية لتعيد المشهد إلى الوراء كثيراً وتظهر بشكل حاسم مدى فعالية سياسة الحسم العسكري الروسية أمام التحركات التركية الهادئة التي باتت توصف بـ”المترددة أو الخجولة”.

فخلال أول أيام الاحتجاجات، لم يصدر أي بيان أو تصريح رسمي من الجهات الرسمية التركية ولم تجري أي اتصالات أو تحركات رسمية، حيث فضلت أنقرة الانتظار والتروي لاتخاذ موقف “متوازن” من الأحداث التي تحمل في طياتها تعقيدات كبيرة تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين والموقف الروسي من أي تحرك تركي في منطقة تعتبرها موسكو “حديقتها الخلفية” وجزء من أمنها القومي، بالإضافة إلى الخشية من تعقيدات الوقوع في فخ تصنيف أي موقف تركي لجانب الحكومة بأنه وقوف مع القمع والقتل وضد مطالب الشعب وهي جميعها حساسيات لا تضعها روسيا في اعتباراتها كثيراً.

فتحت أزمة الاحتجاجات في كازاخستان النقاش حول علاقتها بتركيا، كون “أرض الكازاخ” إحدى الدول الكبيرة الناطقة باللغة التركية؛ فتركيا وكازاخستان تربطهما علاقات تاريخية وثيقة ومصالح كبيرة، لتشابه الثقافة والعرق واللغة بينهما، فضلا عن التبادل التجاري المتنامي.

وبعد تسارع وتيرة الاحتجاجات، بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع زعماء الدول الأعضاء في منظمة الدول التركية، التطورات الجارية في كازاخستان، ووفقًا لبيان الرئاسة التركية، أجرى أردوغان محادثات هاتفية مع كل من نظرائه في كازاخستان قاسم جومرت توكاييف، وأذربيجان إلهام علييف، وقرغيزيا صدر جباروف، وأوزبكستان شوكت ميرضيائيف.

وأعلن أردوغان لنظيره الكازاخي توكاييف، عن “متابعة أنقرة للتطورات الجارية في كازاخستان، متمنيًا الرحمة للضحايا والشفاء العاجل للجرحى”، وأعرب عن تضامن بلاده مع كازاخستان، مؤكدًا دعم منظمة الدول التركية في بيانها لكازاخستان”.

سياسيًا، لن تقبل روسيا أي عدم استقرار سياسي داخلي في دولة مجاورة لها مثل كازاخستان والتي ترتبط معها بأطول حدود بين جميع جيرانها، يمكن أن يؤثر بشكل خطير على مصالح موسكو، وكذلك فإن موسكو استفادت من درس التجربة الأوكرانية، ولا تريد أيضًا تكرار مشهد الاحتجاجات في بيلاروسيا التي حصلت منذ شهور وكادت أن تودي بحكم حليف موسكو ألكسندر لوكاشينكو، وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد مرارًا وتكرارًا على أن قواته مستعدة للدخول إلى بيلاروسيا ومساعدة لوكاشينكو بوجه الاحتجاجات التي يواجهها.

كما أن روسيا ستقاتل من أجل عدم خروج كازاخستان من دائرة نفوذها، لأن فقدان التأثير والنفوذ الروسي هناك يعني تغييرًا محتملًا للسلطة وبالتالي ستتوجه نحو حلفاء جدد بعيدًا عن روسيا، مثل أمريكا وأوروبا، كما أن نظام الحكم الحالي في العاصمة نور سلطان، لن يتخلى عن روسيا إذ أنها الأقرب إليه لمساعدته في وجه أي ثورة أو اضطرابات قد تودي به. ولعل مثال أوكرانيا قريبًا.

وفي السياق تقول صحيفة “نيويورك تايمز”: “فرض موسكو لنفوذها في كازاخستان هو هدف بعيد المدى للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رغم أن الاضطرابات في كازاخستان كشفت مرة أخرى ضعف القادة الذين وثق بهم الكرملين في الحفاظ على النظام في دول الاتحاد السوفياتي السابق”.

أما عسكريًا، يعد التدخل العسكري الروسي في كازاخستان ضربة كبيرة لمشروع تركيا القائم على إعادة تحريك روابطها التاريخية مع دول المجلس التركي. المشروع الذي يرتكز على سياسة هادئة وطويلة الأمد ترتكز على إعادة إحياء الروابط العرقية والدينية واللغوية والثقافية وأنه حقق تقدماً لافتاً في السنوات الأخيرة بتأسيس المجلس التركي الذي تطور لاحقاً ليصبح “منظمة الدول التركية” وبات يعتبر بمثابة تحالف سياسي واقتصادي يمكن أن يتحول تدريجياً إلى تحالف عسكري.

فتعطيل أو ضرب هذا المشروع الاستراتيجي يعني لتركيا ، تعطيل عمقها الاستراتيجي في آسيا الوسطى، فهي تمثل لتركيا المتغير الجيو ــ سياسي اللازم الذي يمثل مفتاح السيطرة على العالم، فالتمركز في آسيا الوسطى يتيح الإطلالة الأكثر سهولة والأقل تكلفة نحو العمق الحيوي الروسي باتجاه الشمال، والعمق الحيوي الصيني باتجاه الجنوب الشرقي، علاوة على العمق الحيوي لشبه القارة الهندية باتجاه الجنوب والعمق الحيوي الإيراني باتجاه الجنوب الغربي، والعمق الحيوي لكامل منطقة بحر قزوين باتجاه الغرب، علاوة على أن السيطرة على موارد آسيا الوسطى تتيح التحكم في إمدادات النفط والغاز والمعادن والموارد الزراعية إلى روسيا والصين وشبه القارة الهندية ودول الاتحاد الأوروبي. والسيطرة على ممرات آسيا الوسطى تتيح السيطرة على الممرات البرية والجوية التي تربط بين شبه القارة الهندية وروسيا والصين”.

لذلك، تبدو كازاخستان اليوم ساحةً لصراع بارد تركي روسي، تقدمت فيه موسكو على أنقرة بالتدخل العسكري الفوري، وإن كانت تركيا ترتبط بكازاخستان عبر الشعب واللغة والثقافة فإن موسكو التي لا تعترف إلا بلغة القوة ترتبط بنظام حاكم وهو كل ما تريده موسكو من أجل أن تظل كازاخستان تحت قبضتها دون أن تتحول لأوكرانيا جديدة، لكن تركيا لن تترك الأمر وتسلم بهذه البساطة لموسكو، وموسكو لن تسمح أن تكون كازاخستان هي أوكرانيا أخرى.

ومع التحولات الأخيرة التي أفرزتها أزمة كازاخستان، يتوقع أن ينشط التنافس التركي الروسي على النفوذ في آسيا الوسطى ودول المجلس التركي بشكل خاص التي ما زالت تمتلك روسيا الكلمة العليا فيها سياسياً وعسكرياً، إلا أن تركيا تبقى تعول على عمق جذورها العرقية والتاريخية هناك، وترى في سياساتها الهادئة أرضية مهمة لتغيير ولو طفيف وتدريجي سيحقق نتائج أكبر في السنوات والعقود المقبلة.

وحدة الدراسات التركية

مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية