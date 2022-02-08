رداً على روسيا… أوكرانيا تعلن عن مناورات عسكرية هذا الأسبوع

قال وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، في وقت متأخر أمس (الاثنين)، إن الجيش الأوكراني سينفذ مناورات عسكرية في الفترة من الخميس 10 حتى 20 فبراير (شباط) الحالي، رداً على المناورات العسكرية الروسية في بيلاروسيا بالقرب من حدود أوكرانيا الشمالية.

وصرح ريزنيكوف لإحدى قنوات التلفزيون المحلية بأن الجنود الأوكرانيين يجرون تدريبات مختلفة باستمرار، وبداية من 10 فبراير سيبدأون تنفيذ مناورات باستخدام طائرات مسيّرة من طراز «بيرقدار» وصواريخ من طراز «جافلين» و«إن إل إيه دبليو» المضادة للطائرات المقدمة من شركائهم الأجانب.

وقالت دول غربية إنها تخشى من أن تكون موسكو تخطط لغزو أوكرانيا؛ إذ قامت بحشد أكثر من مائة ألف جندي بالقرب من الحدود الأوكرانية ونشرت أكثر من 30 ألف جندي في بيلاروسيا لإجراء مناورات مشتركة. ونفت روسيا التخطيط لمثل هذا، قائلة إنها تحتاج إلى تقوية دفاعاتها مع توسع «حلف شمال الأطلسي» شرقاً.

الشرق الاوسط