البرلمان الإيراني يعلن شروط العودة للالتزام بالاتفاق النووي

لندن: «الشرق الأوسط أونلاين»

ذكرت «وكالة الأنباء الإيرانية» أن أغلبية الأعضاء في البرلمان الإيراني أصدروا اليوم (الأحد) بياناً يتضمن شروطاً يجب الوفاء بها إذا عادت طهران إلى الالتزام بالاتفاق النووي الموقع عام 2015 مع القوى العالمية.

واتفق 250 من أعضاء البرلمان على أنه يتعين على الولايات المتحدة والأطراف الأوروبية في الاتفاق تقديم ضمانات بعدم الانسحاب من الاتفاق بعد إحياء العمل به وبعدم تفعيل آلية لإعادة فرض العقوبات على طهران.

كما طالب البيان برفع كل العقوبات الأميركية بطريقة يمكن التحقق منها.

وتتوسط ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، إلى جانب روسيا والصين، بين إيران والولايات المتحدة منذ شهور. والهدف من ذلك هو رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية مقابل تقييد برنامج إيران النووي مرة أخرى. وتعدّ الأسابيع القليلة المقبلة حاسمة فيما يتعلق بإمكانية إحياء اتفاق عام 2015.

يذكر أن الولايات المتحدة انسحبت في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من الاتفاق النووي من جانب واحد. ونتيجة لذلك، انتهكت طهران شروط الاتفاق. وقامت إيران، من بين أمور أخرى، بتخصيب اليورانيوم إلى مستوى لم يعد بعيداً عن قدرة التسلح.

وكانت وكالة «مهر» للأنباء قد أفادت بأن الرئيس الإيراني أشار إلى تقديم إيران مبادرات بناءة خلال محادثات فيينا، مبيناً أن طهران درست مقترحات الأطراف الأخرى بناء على مدى تطابقها مع مصالح الشعب الإيراني، ومؤكداً أن سياسة الضغوط على الشعب الإيراني تقوض فرص الوصول إلى اتفاق.

الشرق الاوسط