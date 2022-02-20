روسيا تعد توقعات الغرب عن غزو أوكرانيا «استفزازاً»

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، إن التوقعات الغربية المتكررة عن غزو روسي لأوكرانيا مثيرة للاستفزاز، وقد تكون لها عواقب وخيمة.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن، يوم الجمعة، إنه مقتنع بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتخذ قراراً بغزو أوكرانيا، وإنه رغم أنه لا يزال هناك مجال للدبلوماسية، فإنه يتوقع أن تتحرك روسيا في الأيام المقبلة. ونفت روسيا مراراً اعتزامها غزو أوكرانيا.

وقال بيسكوف لقناة «روسيا 1» الحكومية، إن بوتين لا يلقي بالاً لمثل هذه التصريحات الغربية. وأضاف: «الحقيقة أن ذلك يؤدي مباشرة إلى زيادة التوتر. وعندما يتصاعد التوتر إلى الحد الأقصى، كما هو في الوقت الحالي، على سبيل المثال على خط التماس (في شرق أوكرانيا)، فإنه يمكن أن تؤدي أي شرارة أو أي حادث غير مخطط له أو أي استفزاز بسيط مخطط له إلى عواقب لا يمكن تداركها». وتابع «لذا فإن كل ذلك قد يؤدي إلى عواقب وخيمة. الإعلان كل يوم عن موعد غزو روسيا لأوكرانيا هو ممارسة سيئة».

الشرق الاوسط