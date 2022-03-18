فوضى أميركية تجمع بين نووي إيران وإطلاق يد الحرس الثوري

وصف مراقبون استعداد إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لرفع اسم الحرس الثوري من قائمة الإرهاب -بالتوازي مع السماح لإيران بتخصيب قريب من السلاح النووي- بأنه فوضى أميركية ستكون لها نتائج سلبية على الولايات المتحدة نفسها وعلى مصالحها في الشرق الأوسط.

وتضع إدارة بايدن كل بيضها في سلة الاتفاق النووي، وهو رهان شخصي للرئيس الأميركي الذي يهدف إلى تحدي سلفه دونالد ترامب والتراجع عن خياراته في ملفات داخلية وأخرى خارجية، لكن هذه الإدارة تتجاهل النتائج الكارثية التي ستحدث فيما لو تمت الموافقة على الاتفاق وترك الوضع كما هو عليه.

واعتبر المراقبون أن بايدن واقع تحت ضغوط إيران وشروطها التي لا تتوقف، وأنها تريد أن تقايض الاتفاق بالحفاظ على دورها الأمني الإقليمي، ولهذا فهي تضغط من أجل رفع اسم الحرس الثوري من قائمة العقوبات الأميركية، وما تحمله هذه الخطوة من إطلاق يده لتنفيذ عمليات تطال أوّلا وأساسا الوجود الأميركي في العراق كما حصل في هجمات أربيل.

وأشار هؤلاء المراقبون إلى أن رفْع الحرس الثوري من قائمة العقوبات سيمنحه حرية الحركة في تدريب الميليشيات الحليفة وتسليحها في العراق، وهي التي تحاول في كل مرة استهداف المصالح الأميركية لإجبار واشنطن على الانسحاب التام من العراق وتركه ساحة خاصة بإيران، محذرين من أن هذه الخطوة ستقود إلى توسيع الهوة بين إدارة بايدن ودول الخليج.

رفْع الحرس الثوري من قائمة العقوبات سيمنحه الوقت لتدريب الميليشيات وتسليحها وسيعرّض المصالح الأميركية للخطر

وكانت هجمات تم تنفيذها من العراق ضد مواقع في الإمارات قد تزامنت مع سلسلة من الهجمات بالصواريخ استهدفت أميركيين في العراق وسوريا خلال إحياء ذكرى وفاة قائد الحرس الثوري السابق قاسم سليماني، مثلما أشارت إلى ذلك مايا كارلين المحللة في مركز السياسة الأمنية بواشنطن، وهو ما يعني أن واشنطن لن تكون بمنأى عن الاستهداف، وربما يشمل الأمر مواقع أخرى، وخاصة في البحر الأحمر انطلاقا من المضايق التي يسيطر عليها الحوثيون.

وكان مصدر مطلع قال الأربعاء لوكالة رويترز إن الولايات المتحدة تبحث شطب الحرس الثوري الإيراني من القائمة السوداء للتنظيمات الإرهابية الأجنبية مقابل تأكيدات من طهران بشأن كبح جماح تلك القوة النافذة.

وقال المصدر، الذي تحدث مشترطا عدم نشر هويته، إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تدرس إلغاء التصنيف الإرهابي “في مقابل نوع من الالتزام و/أو خطوات من جانب إيران تتعلق بالأنشطة الإقليمية أو أنشطة الحرس الثوري الإيراني الأخرى”.

ويعتقد محللون أن إدارة بايدن تضع نفسها في تناقض صارخ؛ فالحرس الثوري الذي صنفته ضمن قائمتها السوداء مازال ينفذ الهجمات التي تهدد مصالح الأميركيين وتزيد من المخاطر على حرية الملاحة وتصدير النفط من الخليج، ويدرب ميليشيات متطرفة، فكيف سيصبح الحال إذا رفعته من القائمة وأطلقت يده؟ متسائلين عما إذا كانت التعهدات الإيرانية بكبح جماح الحرس الثوري ستعني شيئا على أرض الواقع في بلد يبني سياسته على التدخلات الخارجية، ويعتقد أن الفوضى الأمنية ضرورة ملحة لتصدير الثورة؟