الكرملين يتابع عن كثب تصريحات بايدن «المثيرة للقلق» بشأن بوتين

قال الكرملين اليوم (الاثنين) إن تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن التي قال فيها إن الرئيس فلاديمير بوتين لا يمكنه البقاء في السلطة تثير القلق.

وكان بايدن قد أدلى بهذه التصريحات أمام حشد في وارسو يوم السبت. وقال فيما بعد إن الولايات المتحدة ليس لديها سياسة لتغيير النظام في روسيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن موسكو ستواصل متابعة تصريحات بايدن عن كثب.

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وكان بايدن قد صرح للصحافيين أنه لا يسعى لتغيير النظام في روسيا، وذلك بعد يوم من قوله إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «لا يمكن أن يظل في السلطة».

ورداً على سؤال من مراسل صحافي بشأن إذا كان يريد «عزل بوتين» وما إذا كان «يدعو إلى تغيير النظام»، أجاب بايدن «لا».

وتم توجيه السؤال للرئيس الأميركي أمس (الأحد) أثناء مغادرته قداساً في كنيسة بواشنطن قبل أن يستقل سيارته بقليل.

وكان بايدن قد قال يوم السبت إن بوتين «لا يمكنه البقاء في السلطة»، فيما فسر على أنه تحول جذري في السياسة الخارجية للولايات المتحدة.

وحاول البيت الأبيض لاحقاً توضيح أن التصريحات لم تكن دعوة مباشرة للإطاحة ببوتين، قائلاً إن بايدن يعني أنه «لا يمكن السماح لبوتين بممارسة نفوذه على جيرانه أو المنطقة».

الشرق الاوسط