صادرات العراق من النفط تحقق أعلى إيراد مالي منذ 50 عاما

قالت وزارة النفط العراقية -في بيان- إن صادرات البلاد من النفط مارس/آذار الماضي بلغت 100 مليون و563 ألفا و999 برميلا، بمعدل يومي قدره 3244 برميلا في اليوم وبسعر متوسط تجاوز 110 دولارات، وبإيرادات بلغت 11.07 مليار دولار، محققة أعلى إيراد مالي منذ عام 1972.

وأضافت الوزارة -في بيان صدر أمس الجمعة- أن مجموع كميات النفط الخام المصدرة من الحقول النفطية في وسط وجنوبي العراق بلغت 99 مليونا و115 ألفا و64 برميلا خلال مارس/آذار الماضي، أما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان، فقد بلغت الكميات المصدرة مليونا و448 ألفا و935 برميلا.

وفي فبراير/شباط الماضي، سجل العراق أعلى معدل صادرات نفطية منذ 8 سنوات، إذ بلغت قيمتها 8.5 مليارات دولار، كما أعلنت وزارة النفط حينها.

وأدت الحرب الروسية على أوكرانيا التي اندلعت قبل أكثر من شهر إلى ارتفاع أسعار الخام. وتوافقت الدول الأعضاء في تحالف “أوبك بلس” (+Opec) الخميس الماضي على زيادة إنتاجها زيادة طفيفة، للتخفيف من ارتفاع الأسعار.

وبعدما لامس النفط في السابع من مارس/آذار الماضي أسعارا قياسية سجلها خلال الأزمة المالية عام 2008، متجاوزا عتبة 130 دولارا للبرميل، عادت الأسعار وانخفضت لتقارب 100 دولار للبرميل أمس الجمعة.

ويعتمد العراق بأكثر من 90% على الإيرادات النفطية في تمويل ميزانيته. مع ذلك، يعاني البلد -البالغ عدد سكانه أكثر من 41 مليون نسمة- نقصا كبيرا في الطاقة وتهالك البنى التحتية وانقطاعات متكررة في الكهرباء.

وخلال فترة الإغلاق المرتبط بانتشار فيروس كورونا في العامين الماضيين، تراجع سعر برميل النفط بشكل كبير، مما وضع العراق أمام أزمة اقتصادية.

المصدر : وكالات