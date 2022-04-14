إيني تعلن اكتشاف مخزونات نفط وغاز جديدة في مصر

أعلنت مجموعة الطاقة الإيطالية “إيني”، في وقت متأخر من يوم الأربعاء، عن اكتشافات نفط وغاز جديدة بمناطق امتياز مليحة بصحراء مصر الغربية ستضيف نحو 8500 برميل يوميا من المكافئ النفطي إلى الإنتاج.

وأضافت المجموعة، في بيان، أن “عمليات استكشاف أخرى جارية في الامتياز مع آفاق واعدة”.

ووقّعت الشركة أمس الأربعاء اتفاقا لزيادة إنتاج الغاز في مصر وزيادة واردات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا مع سعي القارة إلى خفض اعتمادها على الغاز الروسي بسبب الحرب في أوكرانيا.

وتعمل إيني في مصر منذ 1954، وهي حاليا المنتج الرئيسي للمحروقات في البلاد بحوالي 360 ألف برميل نفط مكافئ يوميا.

وبلغت صادرات الغاز الطبيعي المسال المصرية نحو 6.5 ملايين طن خلال 2021 مقابل 1.5 مليون طن عام 2020، بمعدل نمو سنوي 385%، وهي نسبة النمو الأعلى عالميا.

ومن المتوقع أن ترتفع صادرات مصر من الغاز الطبيعي والمسال إلى 7.5 ملايين طن بنهاية العام الجاري، وفق ما صرح سابقا وزير البترول المصري طارق الملا.

المصدر : وكالات