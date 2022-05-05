وزيرة الطاقة الفرنسية تتوقع قراراً أوروبياً بحظر النفط الروسي خلال أيام

قالت وزيرة البيئة والطاقة الفرنسية باربرا بومبيلي اليوم الخميس إنها واثقة من أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ستتوصل إلى توافق حول حظر واردات النفط الروسية بحلول خلال أيام.

وقالت لراديو «فرانس إنفو»: «بعض الدول تعتمد على النفط الروسي أكثر من غيرها لذا يجب أن نحاول إيجاد حلول حتى تتمكن من الانضمام إلى هذه العقوبات… لكن يتعين علينا القيام بذلك».

واستضافت فرنسا هذا الأسبوع اجتماعاً طارئاً لوزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي لمناقشة كيفية التعامل مع قرار موسكو وقف إمدادات الغاز إلى بلغاريا وبولندا لعدم دفعهما بالروبل.

واقترح الاتحاد الأوروبي حظراً تدريجياً على النفط الروسي لكن شبكة التوزيع المعقدة في أوروبا والتحديات في تتبع الخام قد تجعل من الصعب تنفيذه.

وفي حال تنفيذه، سيبدأ الحظر في غضون ستة أشهر بالنسبة للخام وفي غضون ثمانية أشهر بالنسبة للديزل ومنتجات النفط الأخرى.

وسيكون الحظر نقطة تحول لأكبر تكتل تجاري في العالم والذي لا يزال يعتمد كثيراً على الطاقة الروسية.

الشرق الاوسط