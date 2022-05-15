المستقلون بالبرلمان العراقي يطرحون مبادرة لتشكيل حكومة جديدة



طرح النواب المستقلون في البرلمان العراقي اليوم الأحد، مبادرة لتشكيل حكومة عراقية جديدة.

وأوضح النواب المستقلون في مبادرة لحل أزمة الانسداد السياسي والمشاكل التي تواجه تشكيل الحكومة العراقية الجديدة “ندعو إلى أن يشكل تحالف النواب المستقلون والحركات الناشئة كتلة نيابية تدعو الكتل السياسية المعنية إلى التكتل معها لتشكيل الكتلة الأكثر عددا في البرلمان دون اشتراطات للتقدم بمرشح لرئاسة الحكومة على أن تتولى الكتل الداعمة تمكينها من اختيار الكابينة (التشكيلة) الحكومية وفقا للاستحقاقات الانتخابية”. وشدد المستقلون في مبادرتهم على عدم التدخل في الشأن الداخلي العراقي ولا يحق لأي طرف خارجي التدخل بأي شكل من الأشكال، وأن المراحل الماضية من تشكيل الحكومات العراقية المتعاقبة شهدت إخفاقات. واشترطت المبادرة على أن يتسم المرشح لمنصب رئيس الحكومة بالاستقلالية والنزاهة والكفاءة والخبرة السياسية. كما طالبوا بإنهاء المظاهر المسلحة كافة وتطبيق القانون على الجميع، ويكون اختيار رئيس الجمهورية وفقا للمبادئ والشروط الدستورية وأن تتعهد الكتل النيابية الداعمة لتشكيل الحكومة بتهيئة أسباب المعارضة الفاعلة وضمان الفصل التام بين عمل الأغلبية السياسية والمعارض. ودعا المستقلون في مبادرتهم إلى عدم التجاوز على المال العام والحد من هدر الثروات وإعتماد التوزيع العادل للثروات على جميع العراقيين. كان الزعيم الشيعي مقتدى الصدر صاحب الأغلبية في البرلمان العراقي قد دعا النواب المستقلين إلى توحيد صفوفهم، والدخول في كتلة واحدة لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة تحظى بدعم من كبار الفائزين في نتائج الانتخابات العراقية من دون أن يكون للتيار الصدري أي مشاركة في التشكيلة الوزارية المقبلة.

(د ب أ)