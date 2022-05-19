حرب أوكرانيا تكلف روسيا نحو 250 إلى 300 مليون دولار يومياً

أفاد تحليل لمجموعة سيتي الأميركية للخدمات المالية أن الحرب الأوكرانية تكلف روسيا نحو 250 إلى 300 مليون دولار يومياً.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن إيفان تخاكاروف، المحلل في مجموعة سيتي، القول في تقرير أرسل بالبريد الإلكتروني إن التكاليف الإضافية التي تكبدتها روسيا بسبب العمليات العسكرية بلغت قرابة 594 مليار روبل (6.‏9 مليار دولار).

ووفقاً للتقرير، بلغ الإنفاق الدفاعي لروسيا في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أبريل (نيسان) 2022 ما إجماليه 8.‏1679 مليار روبل، مقارنة بـ5.‏1085 مليار روبل في المتوسط في الفترة نفسها في الأعوام من 2019 إلى 2021.

وذكر المحلل أنه «رغم ارتفاع الإنفاق الدفاعي خلال الشهرين الماضيين، فإن الزيادة حتى الآن معتدلة مقارنة بالتاريخ الحديث». ووصل حجم الإنفاق الدفاعي هذا العام إلى 4.‏18 في المائة من إجمالي الإنفاق الاتحادي الروسي، مقابل 1.‏16 في المائة في عام 2021.

الشرق الاوسط