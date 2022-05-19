ارتفاع معدل البطالة بهونغ كونغ لـ 4. 5 %

ارتفع معدل البطالة في هونغ كونغ إلى 4. 5 % في الأشهر الثلاثة التي انتهت في أبريل (نيسان)، فيما تستمر قيود كوفيد19- في المدينة بإثقال كاهل الشركات وإبقاء الناس في المنازل، بحسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء، وفق وكالة الانباء الالمانية.

وكان معدل البطالة أسوأ من نسبة الـ5 % التي توقعها خبراء الاقتصاد في استطلاع أجرته «بلومبرغ». والنسبة هي الأعلى منذ يونيو (حزيران) 2021، عندما وصلت البطالة أيضا إلى 4. 5 %.

وذكرت إدارة التعداد والإحصاء في تقرير اليوم (الخميس)، أن معدل نقص فرص العمل ارتفع إلى 8. 3 % من 1. 3 %.

الشرق الاوسط