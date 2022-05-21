الصراع على تايوان “قد يصبح نوويا

عاد ملف الصين وتايوان إلى الواجهة من جديد، في وقت بدأ الرئيس الأميركي، جو بايدن في جولة آسيوية الجمعة، استهلها بكوريا الجنوبية.

ويخشى المجتمع الدولي أن يؤدي النزاع بين بكين وتايبيه، إلى حرب نووية، حيث أن واشنطن تؤيد تايوان بينما تسعى الصين لضمها على اعتبار أنها “جزء لا يتجزأ” منها.

ووصل بايدن إلى سول، الجمعة، في مستهل جولة يؤكد خلالها طموحات الولايات المتحدة في المنطقة، فيما يخيم شبح تجربة نووية قد تجريها كوريا الشمالية قريبا.

ويضاف التهديد النووي الذي قد ينجر عن أي حرب محتملة بين الصين وتايوان إلى التهديد النووي الكوري الشمالي المستمر منذ سنوات.

وتقدّر الولايات المتحدة أن هناك “احتمالًا حقيقيًا” أن تجري كوريا الشمالية “تجربة صاروخية أخرى” أو “تجربة نووية” خلال زيارة بايدن للمنطقة.

إلى ذلك، قال تقرير لمجلة “فورين آفيرز” إن الصراع الدائر بين الصين وتايوان قد يتحول إلى صراع نووي.

الصين النووية

تاريخيا، امتلكت الصين بضع مئات من الأسلحة النووية الأرضية، لكن في العام الماضي، حدد العلماء النوويون في مركز جيمس مارتن لدراسات عدم الانتشار واتحاد العلماء الأميركيين ثلاثة حقول صوامع للصواريخ قيد الإنشاء في منطقة شينجيانغ.

ونبّه مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي ايه) وليام بيرنز أخيرا الى أن الصين تتابع “عن كثب” الغزو الروسي لأوكرانيا، وستأخذ على الأرجح العبر من هذا النزاع بشأن “التكاليف والتداعيات” لتكييف خططها الهادفة إلى السيطرة على تايوان.

وتعتبر بكين تايوان جزء لا يتجزء من أراضيها، و”يتعيّن ضمها”.

على أساس ذلك، رفضت الصين، الخميس، إمكان دعوة تايوان للمشاركة في الجمعية العامة السنوية لمنظمة الصحة العالمية، بعد طلب أميركي بهذا الخصوص.

وتمنع الصين تايوان من حضور الجمعية العامة منذ سنوات.

والولايات المتحدة، على غرار غالبية دول العالم، لا تعترف رسمياً بتايوان، لكنها تدعم بقوة الجزيرة ونظامها السياسي “الديمقراطي” في مواجهة النظام “الاستبدادي” الصيني.

وأعربت الخارجية التايوانية بدورها الخميس، عن أسفها لعدم تلقيها دعوة بعد لحضور اجتماع المنظمة الأممية في جنيف.

وقالت “نشكر من طرفنا الولايات المتحدة لآدائها دورا رياديا وتعاونها مع دول تشاطرها الفكر نفسه للمساعدة في توسيع مشاركة تايوان الدولية”.

“لعبة الحرب”

أظهرت تجربة “لعبة الحرب” التي أجراها مركز الأمن الأميركي الجديد بالاشتراك مع برنامج NBC “Meet the Press”، مدى السرعة التي يمكن أن يتصاعد بها مثل هذا الصراع.

وافترضت اللعبة أزمة خيالية تحدث في عام 2027 ، بهدف فحص الطريقة التي قد تتصرف بها الولايات المتحدة والصين في ظل مجموعة معينة من الظروف.