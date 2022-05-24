بايدن: سياسة “الغموض الاستراتيجي” في تايوان لم تتغير

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، الثلاثاء 24 مايو (أيار)، أن سياسة واشنطن حيال تايوان القائمة على “الغموض الاستراتيجي” لم تتغير، بعد أن تحدث عن استعداد بلاده للدفاع عن الجزيرة في مواجهة أي هجوم صيني، في تصريحات اعتبرت مؤشراً إلى وجود تغير.

ولدى سؤاله إن كانت هذه السياسة انتهت، رد بايدن بـ”لا”. وقال، “لم تتغير السياسة أبداً. أعلنت ذلك عندما أدليت بتصريحاتي أمس”.

يأتي تصريح بايدن الأخير، بعد أن أصر كبار المسؤولين الأميركيين على أن نهج الولايات المتحدة المتبع منذ عقود حيال تايوان ما زال على حاله.

ويشمل ذلك تسليح الجزيرة التي تتمتع بحكم ديمقراطي لتتمكن من الدفاع عن نفسها مع الاعتراف بسيادة الصين القانونية وإظهار “غموض استراتيجي” حيال إمكانية تدخل القوات الأميركية.

وتأتي التطمينات بعد أن رد الرئيس الأميركي خلال مؤتمر صحافي في طوكيو الاثنين، بـ”نعم” على سؤال حول إن كان لدى واشنطن رغبة في التدخل عسكرياً للدفاع عن تايوان.

وبينما رحبت الجزيرة التي تحظى بحكم ذاتي وتقيم علاقات تجارية متينة مع الولايات المتحدة بموقف بايدن، ردت الصين بغضب قائلة، إن واشنطن “تلعب بالنار”.

ويزور بايدن طوكيو لعقد اجتماعات مع قادة تحالف “كواد” الرباعي، الذي يضم أيضاً أستراليا والهند واليابان. وأجرى قبل ذلك زيارة إلى كوريا الجنوبية في إطار جولة تهدف لتعزيز تحالفات الولايات المتحدة التجارية والعسكرية في آسيا.

اندبندت عربي