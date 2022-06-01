قاطعوهم_أدبوهم هاشتاغات المقاطعة تجتاح الترند السعودي على تويتر

تفاعل السعوديون بشكل كبير جدا على موقع تويتر مع هاشتاغات مقاطعة منتجات شركة الألبان المراعي والكافيهات والبيض والدجاج ردا على ارتفاع أسعارها.

الرياض – تصدر هاشتاغ #مقاطعة_شركة_المراعي يطالب بمقاطعة منتجات شركة “المراعي” للألبان، بسبب ارتفاع أسعارها الترند السعودي على موقع تويتر.

وتضرب حملات المقاطعة في السعودية تويتر تحت شعار #قاطعوهم_أدبوهم، إذ يشهد حملة أخرى لمقاطعة البيض والدجاج بسبب ارتفاع أسعارها أيضا ضمن عدة هاشتاغات #مقاطعة_شركات_الدجاج_الجشعة و#مقاطعة_الدجاج_واجب_وطني و#مقاطعة_البيض_والدجاج.

ويقول مغردون إن سعر حليب المراعي (1.85 لتر) يصل في السعودية إلى 11 ريالا (3دولارات)، بينما يباع ذاته في الكويت ودول خليجية بسعر لا يتجاوز الـ4 ريالات فقط.

ويؤكدون أن تجار البيض، والدجاج، والألبان، يستغلون السوق السعودية ويرفعون الأسعار بحجة الضرائب، وارتفاع تكلفة المنتج عليهم. وكتب مغرد:

حبايبي لا تنسون شركة المراعي لحد يشتري منها هم السبب في رفع جميع منتجات ومشتقات الألبان وللمعلومية تراهم يبيعون منتجهم بالدول المجاورة بربع القيمة وأنا متأكد أن لهم يدا في رفع منتجات الدواجن المقاطعة الأولى لشركات الألبان (المراعي) #مقاطعة_شركات_الدجاج_الجشعة.

ونشر مغردون صورا تظهر لافتات نخفيضات معلقة على منتجات الشركة:

وكانت جمعية حماية المستهلك في السعودية قد أعلنت قبل أيام عن رصد أسعار 89 سلعة غذائية في شهر أبريل 2021، وقارنتها مع أسعار شهر أبريل 2022، لافتة إلى ارتفاع أسعار 80 سلعة منها.

وفي بيان لها، أوضحت الجمعية قائلة “ضمن جهود جمعية حماية المستهلك المستمرة في رصد ومقارنة أسعار السلع والمنتجات المختلفة، قامت الجمعية برصد أسعار 89 سلعة غذائية في شهر أبريل 2021 ومقارنتها مع أسعار أبريل 2022”.

وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، في بيان صادر خلال مايو الماضي ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك “معدل التضخم” لشهر أبريل 2022، بنسبة 2.3 بالمئة مقارنة بالشهر المماثل من العام 2021، وهو أعلى من شهر مارس الماضي البالغ 2 بالمئة

وأرجعت الهيئة الارتفاع في بيان لها، إلى ارتفاع أسعار النقل بنسبة 4.6 بالمئة، وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 4.3 بالمئة.

ولا يمكن إحصاء مدى فعالية الحملة واستمراريتها في الوقت الراهن نظرا لمرور أيام قليلة على انطلاقها. لكن يبدو أنها نجحت إذ انتشر هاشتاغ بعنوان #شكرا_شركة_المراعي. وعند مشاهدته للوهلة الأولى يعتقد أن هناك من يدعم شركة المراعي في وجه حملة المقاطعة التي تشهدها الأسواق السعودية إلا أن الأمر على العكس تمامًا.

وأثبتت جولة على التغريدات التي كتبت ضمن الهاشتاغ بأنها تدعو أيضًا لمقاطعة الشركة، وبأن كلمة “شكرًا” جاءت للتعبير عن شكر المغردين للشركة بأنها وحدت المستهلك السعودي في وجه الغلاء. وأكد عدد من المغردين أن شركة المراعي هي من قامت برفع هاشتاغ “#شكرا_شركة_المراعي” لإيهام الشارع السعودي بفشل حملة المقاطعة وبأن المستهلك السعودي لا يمكنه الاستغناء عن منتجات هذه الشركة تحديدًا.

كما أطلقت المراعي هاشتاغا آخر بعنوان #المراعي_تهتم، تبرز فيه “حملات المراعي لدعم الجمعيات الخيرية بمنتجات مجانية” وهو ما زاد الطين بلة إذ أظهرت منتجات قليلة قال مغردون إنها المنتجات التي تكدست في المتاجر ولم يشترها أحد. فيما قال مغرد:

وتأتي حملة مقاطعة منتجات شركة المراعي بعد يوم من إطلاق حملة مماثلة لمقاطعة الكافيهات في السعودية عبر هاشتاغ #مقاطعة_الكافيهات الذي تصدر الترند أيضا.

وطالب مستخدمو الهاشتاغ بتخفيض أسعار مشروبات القهوة على اختلاف أنواعها وأصنافها بشكلٍ يتناسب مع تكلفتها. وقارن البعض أسعار عدة أصناف من القهوة مع مقاهٍ مماثلة خارج السعودية.

ودعا المشاركون في الحملة إلى مقاطعة الكافيهات التي تبيع فنجان القهوة بأكثر من 10 ريالات، حيث تصل الأسعار في بعض الكافيهات إلى 30 و50 ريالا للفنجان الواحد.

ويأمل المشاركون أن تستمر الحملة حتى تحقق أهدافها بالكامل في ظل التأكيد على فعالية المقاطعة كوسيلة ناجحة، خاصة أن السعودية تعتبر أكبر سوق لوسائل الإعلام الاجتماعي في المنطقة، حيث أن أعمار 75 في المئة من سكانها تحت سن الثلاثين.

وكتب معلق:

ثقافة المقاطعة بدأت ترى النور في السعودية وهذا السلاح تم استخدامه في الكثير من الدول وثبت نجاحه فعلينا نشر هذه الثقافة في مجتمعنا حتى ننتصر على التاجر الجشع الذي لا يحترم المواطن ولا يحترم عقله.

وقال المستشار الأمني محمد الهدلة:

وسبق أن أثبتت حملات المقاطعة نجاحها الكبير في السعودية. وأطلق سعوديون في أكتوبر 2020 حملة مشابهة لمقاطعة بضائع تركيا كانت نتائجها سلبية للغاية على الاقتصاد التركي، ولسلاحي المال والاقتصاد بالغ الأثر في العالم المعاصر، وللعامل الاقتصادي أهمية منقطعة النظير، غير أن المقاطعة لا تؤتي أكلها بالضرورة في كل الحالات، ويظل حجم تأثيرها مرتبطا بالقدرة على التعبئة الجماهيرية وبطول النفس، كما يرتبط تأثيرها

بقوة الطرف الآخر وقابليته للرضوخ.

العرب