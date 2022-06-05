بابا الفاتيكان يدعو إلى «مفاوضات حقيقية» لإنهاء الحرب في أوكرانيا

دعا بابا الفاتيكان فرنسيس إلى إنهاء العنف في أوكرانيا، وبعد تلاوة صلاة في الكنيسة الكاثوليكية، قال البابا (85 عاماً) أمام حشد من المصلين اليوم الأحد: «بينما يتصاعد غضب الدمار والموت والصراعات، ويغذي تصعيداً يزداد خطورة على الجميع، أجدد مناشدتي لقادة الدول: من فضلكم لا تقودوا البشرية إلى الدمار».

وطالب البابا الأرجنتيني طرفي الصراع قائلاً: «فلتُجْرَ مفاوضات حقيقية؛ مفاوضات ملموسة لوقف إطلاق النار وإيجاد حل مستدام. ولْيُصْغَ إلى الصرخة اليائسة للناس الذين يتألمون – ونحن نرى ذلك يومياً في وسائل الإعلام – ولْتُحترم الحياة البشرية، وليتوقف التدمير المروع للمدن والقرى في شرق أوكرانيا. لنستمر من فضلكم في الصلاة والالتزام من أجل السلام من دون أن نكلّ».

ولم يتعرض البابا لروسيا وواصل عدم ذكرها بالاسم كما فعل في السابق.

يذكر أن الفاتيكان يسعى إلى التوسط في الصراع منذ اندلاع الحرب في 24 فبراير (شباط) الماضي، وأبدى البابا استعداده للسفر إلى أوكرانيا في حال توافر الوقت المناسب لذلك؛ وكان صرح أمس (السبت) بأنه سيجتمع قريباً مع مسؤولين أوكرانيين لمناقشة إمكانية زيارته بلدهم، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء. وأعلن البابا عن هذا الاجتماع في لقاء أسئلة وأجوبة مع أطفال في أحد الأفنية الرئيسية بالفاتيكان.

وسأل فتى أوكراني؛ اسمه ساتشار، البابا: «هل يمكن أن تأتي إلى أوكرانيا لتنقذ جميع الأطفال الذين يعانون هناك الآن؟».

وفي رده على الفتى الأوكراني، قال البابا؛ الذي يستخدم كرسياً متحركاً بسبب آلام في الركبة، إنه كثيراً ما فكر في الأطفال الأوكرانيين وأراد زيارة تلك الدولة، لكن يتعين عليه أن يختار الوقت المناسب.

الشرق الاوسط